Οι παλιές ιταλικές μάχες των Φρόιλερ, Ντε Φράι και Καλάμπρια μεταφέρονται στην Ελλάδα

Οι αναμετρήσεις που σημάδεψαν τα ιταλικά γήπεδα με πρωταγωνιστές τον Ρέμο Φρόιλερ του Ολυμπιακού και τους Στέφαν ντε Φράι, Ντάβιντε Καλάμπρια του Παναθηναϊκού, μεταφέρονται πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι τρεις ποδοσφαιριστές, που έχουν αφήσει το στίγμα τους στην Ιταλία, θα βρεθούν αντιμέτωποι στο ντέρμπι αιωνίων, με τις προηγούμενες μάχες τους να αποτελούν ένα ενδιαφέρον υπόβαθρο για την επερχόμενη αναμέτρηση.

Οι κορυφαίες μεταγραφές και η σημασία τους

Ο Στέφαν ντε Φράι αποτελεί μία από τις κορυφαίες μεταγραφές του Παναθηναϊκού, όχι μόνο για το περασμένο καλοκαίρι, αλλά και συνολικά στην ιστορία του συλλόγου. Μαζί του, ο Ντάβιντε Καλάμπρια, άφησαν και οι δύο το Μιλάνο για να αγωνιστούν στην Αθήνα. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός ενίσχυσε το ρόστερ του με τον Ρέμο Φρόιλερ, έναν από τους καλύτερους παίκτες που έχει αναδείξει το ελβετικό ποδόσφαιρο.

Ο Ελβετός μέσος θεωρείται κομβικός για τους Πειραιώτες. Η απόδοση και των τριών αυτών παικτών αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του ντέρμπι αιωνίων, καθώς φέρνουν μαζί τους την εμπειρία και την ποιότητα από ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η κοινή πορεία Φρόιλερ και Καλάμπρια στην Μπολόνια

Ο 34χρονος Ρέμο Φρόιλερ, γεννημένος στις 15 Απριλίου του 1992, έχει υπάρξει αντίπαλος στην Ιταλία με τον Ντάβιντε Καλάμπρια, αλλά και συμπαίκτης του. Συγκεκριμένα, τη σεζόν 2024-25, οι δύο ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν μαζί στη Μπολόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Ελβετός μέσος και ο Ιταλός δεξιός μπακ είχαν 11 κοινά ματς.

Συνολικά, βρέθηκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο για 571 λεπτά, καταγράφοντας απολογισμό 7 νίκες για την ομάδα τους, 3 ήττες και μία ισοπαλία. Αυτή η κοινή θητεία προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στο επερχόμενο ντέρμπι, καθώς γνωρίζουν καλά ο ένας το παιχνίδι του άλλου.

Οι αναμετρήσεις τους σε Ιταλία και Euro

Ο διεθνής Ελβετός χαφ, με 98 συμμετοχές και 12 γκολ με την εθνική του ομάδα, έχει φυσικά αντιμετωπίσει τον Καλάμπρια και ως αντίπαλος. Ο 29χρονος Ιταλός μπακ, γεννημένος στις 6 Δεκεμβρίου του 1996, έχει 7 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Σε μία από αυτές τις εμφανίσεις, αντιμετώπισε τον Φρόιλερ σε τελική φάση Euro, το 2021, το οποίο διεξήχθη αντί του 2020 λόγω του κορονοϊού.

Συνολικά, Φρόιλερ και Καλάμπρια ήταν αντίπαλοι σε 10 ματς για 641 λεπτά. Ο νυν παίκτης του Παναθηναϊκού έχει το προβάδισμα στις νίκες, με 4 έναντι 2 του Φρόιλερ, ενώ 4 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Οι δύο ποδοσφαιριστές των αιωνίων αναμετρήθηκαν 9 φορές σε παιχνίδια Μίλαν-Αταλάντα και μία φορά στο Euro 2021, όπου Ιταλία και Ελβετία ήρθαν ισόπαλες 1-1 στον όμιλό τους. Η τελευταία τους αναμέτρηση στην Ιταλία, στις 27 Ιανουαρίου του 2024, έληξε ισόπαλη 2-2 σε ματς Μίλαν - Μπολόνια, με τον παίκτη του Παναθηναϊκού να έχει μάλιστα ασίστ για το 1-1.

Το ιστορικό των αναμετρήσεων

Οι αναμετρήσεις μεταξύ των ομάδων που αγωνίζονταν οι Φρόιλερ και Καλάμπρια στην Ιταλία, καθώς και το παιχνίδι του Euro, έχουν ως εξής:

2018-19 Μίλαν - Αταλάντα 2-2

2018-19 Αταλάντα - Μίλαν 1-3

2019-20 Αταλάντα - Μίλαν 5-0

2019-20 Μίλαν - Αταλάντα 1-1

2020-21 Μίλαν - Αταλάντα 0-3

2020-21 Αταλάντα - Μίλαν 0-2

Euro 2021 Ιταλία - Ελβετία 1-1

2021-22 Αταλάντα - Μίλαν 2-3

2021-22 Μίλαν - Αταλάντα 2-0

2023-24 Μίλαν - Αταλάντα 2-2

Η κόντρα Φρόιλερ εναντίον Ντε Φράι

Ο Ρέμο Φρόιλερ βρέθηκε στην Ιταλία από τον Ιανουάριο του 2016, με μικρά διαλείμματα στην Αγγλία για τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αντίστοιχα, ο Στέφαν ντε Φράι αγωνιζόταν στη γειτονική χώρα από το 2014, μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, οπότε και αποφάσισε να μετακινηθεί στον Παναθηναϊκό. Είναι φυσικό, λοιπόν, οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές να έχουν υπάρξει αντίπαλοι στα ιταλικά γήπεδα.

Ο επίσης 34χρονος Ολλανδός στόπερ, γεννημένος στις 5 Φεβρουαρίου του 1992, είναι δύο μήνες μεγαλύτερος από τον άσο του Ολυμπιακού. Έχει 79 συμμετοχές και 4 γκολ με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Ωστόσο, οι δύο τους δεν τέθηκαν ποτέ αντιμέτωποι σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Στη Serie A, ο Φρόιλερ και ο Ντε Φράι βρέθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλον σε 10 αγώνες. Συνολικά, ήταν αντίπαλοι στο χορτάρι για 754 λεπτά. Ο Φρόιλερ αγωνίστηκε κόντρα στον Ντε Φράι φορώντας τη φανέλα της Αταλάντα και της Μπολόνια, δημιουργώντας μια ιστορία αντιπαλότητας που τώρα μεταφέρεται στα ελληνικά γήπεδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta