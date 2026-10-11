Νεκρή 20χρονη στη Θεσσαλονίκη από χρήση ναρκωτικών – Συνελήφθη ο φίλος της

Μια 20χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της. Η νεαρή κατέρρευσε μέσα σε νυχτερινό μαγαζί στην ανατολική πλευρά της πόλης, έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Για το τραγικό περιστατικό συνελήφθη ένας 20χρονος φίλος της, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί της κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Το περιστατικό στο νυχτερινό μαγαζί

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τραγικό συμβάν εκτυλίχθηκε χθες τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Η 20χρονη βρισκόταν εκεί μαζί με τον 20χρονο φίλο της. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο μαγαζί, η νεαρή κοπέλα έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των παρευρισκομένων.

Αμέσως μετά την κατάρρευσή της, η 20χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της πόλης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της ήταν μη αναστρέψιμη. Η νεαρή απεβίωσε χθες το πρωί στο νοσοκομείο, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Η χρήση ναρκωτικών ουσιών

Η αστυνομική έρευνα που ακολούθησε έδειξε ότι η κατάρρευση της 20χρονης οφειλόταν σε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, η νεαρή είχε κάνει χρήση MDMA, μιας εξαρτησιογόνου ουσίας, λίγο πριν χάσει τις αισθήσεις της. Η χρήση αυτή φέρεται να έγινε από κοινού με τον 20χρονο φίλο της, ο οποίος βρισκόταν μαζί της στο νυχτερινό μαγαζί.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο νεαροί προμηθεύτηκαν την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας από ένα άγνωστο άτομο. Η προμήθεια και η χρήση της ουσίας έλαβαν χώρα εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη, χθες τα ξημερώματα. Το MDMA, το οποίο έκαναν χρήση, αποδείχθηκε μοιραίο για την 20χρονη.

Η σύλληψη του 20χρονου φίλου της

Μετά το τραγικό συμβάν και την απώλεια της ζωής της 20χρονης, οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες. Χθες, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της άτυχης κοπέλας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο της 20χρονης.

Σε βάρος του συλληφθέντος 20χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι σοβαρές και αφορούν διάφορες πτυχές του τραγικού περιστατικού. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό του ατόμου που προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο συλληφθείς

Ο 20χρονος φίλος της αδικοχαμένης κοπέλας αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες για τρία διαφορετικά αδικήματα. Συγκεκριμένα, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, καθώς η χρήση της ουσίας με αποτέλεσμα τον θάνατο της 20χρονης αποδίδεται στην αμέλεια.

Επιπλέον, ο συλληφθείς κατηγορείται για θανατηφόρα έκθεση, ένα αδίκημα που αφορά την έκθεση ενός ατόμου σε κίνδυνο με μοιραία κατάληξη. Τέλος, σε βάρος του απαγγέλθηκε κατηγορία για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, λόγω της συμμετοχής του στην προμήθεια και χρήση του MDMA. Η υπόθεση αναμένεται να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos