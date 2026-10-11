Η αναβάθμιση του «Γ. Καραϊσκάκης» με στόχο την έναρξη εργασιών τον Μάιο του 2027

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο νέο «Γ. Καραϊσκάκης», αποκαλύπτοντας τον στόχο για την έναρξη των εργασιών τον Μάιο του 2027. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ακόμη βήμα έγινε αυτήν την εβδομάδα προς την υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Πρόκειται για ένα ιδιωτικό εγχείρημα, το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός νέου γηπέδου χωρητικότητας 53.000 θέσεων, με τον προϋπολογισμό του έργου να υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα για το νέο γήπεδο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε στη δημοσιότητα το χρονοδιάγραμμα που αφορά την κατασκευή του νέου «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο βασικός στόχος που έχει τεθεί είναι οι εργασίες για το νέο γήπεδο, την ιστορική έδρα του Ολυμπιακού, να αρχίσουν τον Μάιο του 2027. Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι αυτός ο προγραμματισμός αποτελεί τον ανακοινωθέντα στόχο και όχι μία ημερομηνία έναρξης που έχει ήδη οριστικοποιηθεί.

Η αναφορά του πρωθυπουργού στην πορεία του σχεδιασμού έγινε με αφορμή ένα ακόμη βήμα που πραγματοποιήθηκε μέσα στην εβδομάδα, προωθώντας την υλοποίηση της επένδυσης. Η υλοποίηση του έργου συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση των αναγκαίων θεσμικών διαδικασιών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ιδιωτική επένδυση και η χωρητικότητα

Το σχέδιο για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου με χωρητικότητα 53.000 θέσεων. Αυτή η χωρητικότητα είναι σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με την τρέχουσα εγκατάσταση. Το νέο γήπεδο φιλοδοξεί να είναι αντάξιο της ιστορίας της ομάδας του Ολυμπιακού.

Ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου υπολογίζεται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για μία αμιγώς ιδιωτική επένδυση. Το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το βασικό οικονομικό μέγεθος του σχεδίου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια.

Νομοθετικές πρωτοβουλίες και αναβάθμιση της περιοχής

Για την προώθηση και την έναρξη του εγχειρήματος, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτές οι πρωτοβουλίες αναμένεται να διαμορφώσουν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι αναγκαίες νομοθετικές ενέργειες δρομολογούνται ήδη.

Το έργο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει την ιστορική έδρα των «ερυθρόλευκων». Πέραν της αθλητικής εγκατάστασης, το νέο «Καραϊσκάκης» αναμένεται να προσφέρει συνολική αναβάθμιση στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την αναβάθμιση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Στην ίδια ανάρτηση, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τον στόχο για την έναρξη των εργασιών μέσα στον Μάιο του 2027. Η δήλωση του πρωθυπουργού ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ένα ακόμη βήμα έγινε αυτήν την εβδομάδα για την αναβάθμιση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», της ιστορικής έδρας του Ολυμπιακού. Πρόκειται για ιδιωτική επένδυση 250 εκ. ευρώ, με στόχο ένα νέο γήπεδο 53.000 θέσεων, αντάξιο της ιστορίας της ομάδας. Οι αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες δρομολογούνται, ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν τον Μάιο του 2027».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit