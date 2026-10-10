Φίλιππος Καμπούρης: Οι μαρτυρίες που τον «καίνε» για τις εταιρείες «φαντάσματα»

Μαρτυρίες ανθρώπων με οικονομικές δυσκολίες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας που διεξάγεται για την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη. Καταθέσεις προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών εξετάζονται ενδελεχώς, καθώς η υπόθεση αφορά εταιρείες και τον ΕΦΚΑ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται την απάτη, κάνοντας λόγο για σκευωρία, ωστόσο εις βάρος του έχει σχηματιστεί μια πολυσέλιδη δικογραφία.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι συλλήψεις

Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», οι οποίοι εμφανίζονται στις εταιρείες «φαντάσματα», φέρονται να «αδειάζουν» τον παρουσιαστή με τις καταθέσεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τους τέσσερις «αχυράνθρωπους» που έχουν εντοπιστεί, οι τρεις έχουν ήδη συλληφθεί.

Πρόκειται για δύο γυναίκες, καθώς και για την τηλεοπτική περσόνα Φίλιππο Καμπούρη, γνωστό ως «Κωλοτούμπα», ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής σε τουλάχιστον 13 εταιρείες. Οι ισχυρισμοί τους στις καταθέσεις τους θεωρούνται επιβαρυντικοί για τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ.

Αποκαλυπτικές μαρτυρίες

Μία από τις καταθέσεις αναφέρει: «Μου πρότεινε να τον βοηθήσω με κάποιες εταιρίες και να υπογράφω σε κάποια χαρτιά για αυτές και εκείνος θα μου πλήρωνε το ενοίκιο μου για να ζώ. Στην αρχή με είχαν βάλει να πάω και στην τράπεζα για να βγάλω κάποιες κάρτες τις οποίες παρέδωσα στον Φίλιππο».

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήταν επί τέσσερα χρόνια άνεργος, χωρίς σπίτι και χρήματα, και απόφοιτος του Δημοτικού. Ισχυρίστηκε στις Αρχές ότι το 2014 ο Καμπούρης τον έβαλε στο «κόλπο», υποσχόμενος του σπίτι και φαγητό. Ανάλογη ήταν η προσέγγιση και προς τη σύντροφο του «Κωλοτούμπα».

Ένας άλλος εκ των κατηγορουμένων δήλωσε: «Από το 2015 μας βοηθούσε, δίνοντας μας λεφτά επειδή είμαστε φτωχοί και είχαμε ανάγκη, και μας πλήρωνε το ενοίκιο για το σπίτι που μέναμε, γιατί εμείς δεν μπορούσαμε και μου είχε πει να τον βοηθήσω απ’ τη μεριά μου για να υπογράφω σε κάποια χαρτιά που θα μου έφερνε για κάποιες εταιρείες του».

Η άρνηση του Καμπούρη και νέα μαρτυρία

Ο Φίλιππος Καμπούρης συνεχίζει να αρνείται την απάτη, επιμένοντας ότι πρόκειται για σκευωρία. Ωστόσο, και μία 57χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία φέρεται να τον «αδειάζει» με τη δική της μαρτυρία. Η γυναίκα δήλωσε: «Με το ζόρι βρίσκω φαγητό να φάω. Πηγαίνω σε γραφεία που μου βρίσκουν δουλειά και με στέλνουν όπου μπορώ να δουλέψω. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά που λέτε, ούτε κανένα όνομα, ούτε κανένα μαγαζί, ούτε είχα κάποιο μαγαζί».

Οι «αχυράνθρωποι» φαίνεται πως ήταν άτομα του περιθωρίου με χαμηλό οικονομικό επίπεδο, μια κατάσταση στην οποία φέρεται να πόνταρε ο Καμπούρης για τις παράνομες ενέργειές του. Το ποντάρισμα αυτό συνάδει με τις συνήθειές του, καθώς, ενώ δήλωνε χαμηλά εισοδήματα στην εφορία, ήταν συχνός πελάτης σε καζίνο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr