Δύο νεαροί, ηλικίας 22 και 18 ετών, παραδόθηκαν στις αρχές για την επίθεση σε βάρος 32χρονου άνδρα στην Ελευσίνα, η οποία έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνειο νοσοκομείο, φέροντας πολλαπλά τραύματα.

Η παράδοση των δραστών και η δίωξη

Ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης παραδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ο 18χρονος συνεργός του εμφανίστηκε στις αρχές το απόγευμα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου. Η παράδοση του 18χρονου έγινε την ώρα που ο 22χρονος οδηγούνταν στο Αυτόφωρο, μετά από μήνυση που είχε υποβάλει ο τελευταίος σε βάρος του τραυματία, επικαλούμενος «άμυνα».

Η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προχώρησε στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης κατά των δύο κατηγορουμένων. Συγκεκριμένα, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία και οπλοκατοχή, καθώς και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες είναι μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης Propatria, παραπέμφθηκαν ενώπιον τακτικού ανακριτή.

Το χρονικό της επίθεσης στην οδό Κωνσταντινουπόλεως

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στην Ελευσίνα. Ο 32χρονος άνδρας, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αντιφασίστας, είχε βγάλει βόλτα τα δύο σκυλιά του, φορώντας μια λευκή μπλούζα, και κατευθυνόταν αμέριμνος προς το σπίτι του. Εκείνη την ώρα, η κίνηση των οχημάτων και των πεζών διεξαγόταν κανονικά στον δρόμο.

Κάποια στιγμή, ένα κόκκινο αυτοκίνητο σταμάτησε απέναντι από το θύμα, ενώ ακριβώς πίσω του ακολουθούσε ένα μηχανάκι με τους δύο νεαρούς. Το αυτοκίνητο απομακρύνθηκε και οι δύο άνδρες, που περιγράφονται ως ακροδεξιοί και νεοναζί, κατέβηκαν από τη μοτοσικλέτα. Ο οδηγός του μηχανήματος άνοιξε τη μπαγκαζιέρα και έβγαλε κάτι από μέσα.

Οι απειλές και η συμπλοκή

Λίγα λεπτά αργότερα, περίπου στις 16:06, ο 32χρονος εμφανίστηκε να συνομιλεί με τους δύο νεαρούς. Στις 16:07, ο ένας άνδρας, ο οποίος φορούσε λευκό κράνος, στάθηκε μπροστά του, κλείνοντάς του τον δρόμο. Ο 32χρονος συνέχισε να περπατά, με τους δύο δράστες να τον ακολουθούν παράλληλα, και για δεύτερη φορά ο άνδρας με το κράνος του έκλεισε το πέρασμα.

Στη συνέχεια, ο ένας από τους δύο δράστες έσπρωξε τον 32χρονο, ο οποίος συνέχιζε την πορεία του χωρίς να τους προκαλέσει. Οι τρεις τους κατευθύνθηκαν προς τον κεντρικό δρόμο, όπου οι δύο επιβαίνοντες στη μηχανή του έκλεισαν εκ νέου το πέρασμα. Στις 16:09, ακούστηκαν φωνές και ο ένας δράστης φώναξε «φασίστας είμαι».

Η αιματηρή επίθεση και η διαφυγή

Η κατάσταση κλιμακώθηκε στις 16:12, όταν ξέσπασε συμπλοκή. Ο 32χρονος ήρθε στα χέρια με τον έναν από τους ακροδεξιούς, ο οποίος φορούσε κράνος και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο δεύτερος δράστης ακούστηκε να ορμά βρίζοντας και φωνάζοντας «σφάξ’ τον».

Το θύμα, φέροντας πολλαπλά τραύματα, μεταξύ των οποίων και σοβαρό τραύμα στον μηρό, κατάφερε να σηκωθεί από το σημείο κοντά στους κάδους όπου δέχθηκε τις μαχαιριές. Απομακρύνθηκε κουτσαίνοντας, ενώ οι δύο δράστες συνέχισαν να τον βρίζουν. Αμέσως μετά, οι δράστες έτρεξαν προς τη μηχανή τους, επιβιβάστηκαν και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.

Η κατάσταση του θύματος και οι δηλώσεις του

Ο 32χρονος νοσηλεύεται στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου και δείχνει τα τραύματα από μαχαίρι που άφησαν στο σώμα του οι δύο δράστες. Από το νοσοκομείο, ο ίδιος δήλωσε: «Εγώ ήμουν κάτω από το σπίτι μου, βόλτα με τα σκυλιά μο».

Πρόσθεσε επίσης: «Δεν είχα καταλάβει ότι θα προσπαθήσουν να με σκοτώσουν». Το βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση, το οποίο δημοσίευσε ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, καταρρίπτει το αρχικό αφήγημα του 22χρονου περί άμυνας, καθώς καταγράφει καρέ-καρέ όσα προηγήθηκαν της επίθεσης, τη συμπλοκή, αλλά και τη διαφυγή των δραστών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki