Σύλληψη 29χρονου στο Ζεφύρι για διακίνηση ναρκωτικών με προσδοκώμενο όφελος άνω των 150.000 ευρώ

Στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ έπεσε ένας 29χρονος άνδρας στην περιοχή του Ζεφυρίου, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρές παραβάσεις σχετικές με την αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συγκεκριμένα, ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση μεγάλης ποσότητας ηρωίνης και κοκαΐνης, με το προσδοκώμενο όφελος από αυτή τη δραστηριότητα να εκτιμάται σε ποσό που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ.

Η αστυνομική επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών

Η σύλληψη του 29χρονου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, η οποία διεξήχθη νωρίς το πρωί στην περιοχή του Ζεφυρίου. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ προχώρησαν στην επιχείρηση έπειτα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών που είχαν περιέλθει στην κατοχή τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, ο 29χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην οικία όπου διέμενε. Η επιχείρηση ήταν στοχευμένη και οδήγησε στην αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητάς του, καθώς και στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών και άλλων σχετικών αντικειμένων.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα στο σπίτι του 29χρονου

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης και της έρευνας στην κατοικία του 29χρονου, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν διάφορα ευρήματα που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών. Μεταξύ αυτών ήταν έντεκα νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 186 γραμμάρια κοκαΐνης, έτοιμα για διακίνηση στην αγορά.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί βρήκαν και μία νάιλον σακούλα που περιείχε γκρι βραχώδη τεμάχια. Το συνολικό βάρος αυτής της ουσίας ανερχόταν στα 6.600 γραμμάρια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η συγκεκριμένη ουσία, αν και άγνωστης χημικής σύστασης, ήταν κατάλληλη για τη νόθευση της ηρωίνης, υποδεικνύοντας την πρόθεση του συλληφθέντος για περαιτέρω επεξεργασία και διακίνηση ναρκωτικών.

Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών

Οι ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθηκαν κρίνονται ως ιδιαίτερα μεγάλες και υποδηλώνουν οργανωμένη δράση διακίνησης. Η κοκαΐνη, βάρους 186 γραμμαρίων, αποτελεί σημαντικό εύρημα, ενώ η ποσότητα της ουσίας νόθευσης, που έφτανε τα 6.600 γραμμάρια, μαρτυρά την έκταση των προετοιμασιών για την επέκταση του δικτύου διακίνησης ηρωίνης.

Η κατοχή τόσο διαφορετικών ειδών ναρκωτικών, καθώς και υλικών για τη νόθευσή τους, ενισχύει τις κατηγορίες για συστηματική εμπλοκή του 29χρονου στο εμπόριο ναρκωτικών. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι κατασχεθείσες ποσότητες προορίζονταν για την τροφοδοσία της τοπικής αγοράς και όχι μόνο.

Το εκτιμώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση

Πέρα από τις ναρκωτικές ουσίες, στην κατοχή του 29χρονου βρέθηκαν και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητά του. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας, μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των συγκεκριμένων ποσοτήτων ηρωίνης και κοκαΐνης εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ. Αυτό το ποσό υπογραμμίζει το μέγεθος του παράνομου κέρδους που θα αποκόμιζε ο συλληφθείς από την εμπορία των ναρκωτικών.

Οι κατηγορίες και η δράση των αρχών

Ο 29χρονος κατηγορείται για αγορά, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αδικήματα που επισύρουν αυστηρές ποινές. Η δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της ΔΑΟΕ αποτελεί μέρος της συνεχούς προσπάθειας των αρχών να πατάξουν τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που δρουν στην ελληνική επικράτεια.

Η επιτυχής αυτή επιχείρηση στο Ζεφύρι εντάσσεται στις ευρύτερες ενέργειες των διωκτικών αρχών για την προστασία της δημόσιας υγείας και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τα περαιτέρω.

Με πληροφορίες από: Topontiki