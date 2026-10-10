Θεσσαλονίκη: 18χρονη στο νοσοκομείο μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο

Μια 18χρονη αλλοδαπή μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, μετά από πτώση από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Το σοβαρό περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έγιναν γνωστές από τις αρχές, η νεαρή κοπέλα φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι της οικίας της με σκοπό να απλώσει ρούχα, όταν σημειώθηκε η πτώση της.

Το συμβάν στη δυτική Θεσσαλονίκη και οι πρώτες εκτιμήσεις

Το περιστατικό της πτώσης της 18χρονης κοπέλας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου του 2026. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι το συμβάν έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Η πολυκατοικία από την οποία έπεσε η νεαρή βρίσκεται στην περιοχή των Αμπελοκήπων, η οποία ανήκει στη δυτική Θεσσαλονίκη. Η ακριβής διεύθυνση της πολυκατοικίας δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη.

Η 18χρονη, η οποία είναι αλλοδαπής υπηκοότητας, βρέθηκε στο κενό από τον τέταρτο όροφο του κτιρίου. Οι πρώτες πληροφορίες από το σημείο του ατυχήματος υποδεικνύουν ότι η κοπέλα είχε βγει στο μπαλκόνι της κατοικίας της με την πρόθεση να απλώσει ρούχα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο σοβαρό αυτό συμβάν.

Άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ και η αστυνομική συνοδεία

Αμέσως μετά την πτώση της 18χρονης, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, με την ανταπόκριση να είναι ταχύτατη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε χωρίς καθυστέρηση στο σημείο του περιστατικού, προκειμένου να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη κοπέλα. Η ταχύτητα ανταπόκρισης ήταν κρίσιμη για την κατάσταση της υγείας της νεαρής, καθώς κάθε λεπτό μετρούσε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η τραυματίας παρελήφθη άμεσα από το πλήρωμα του ασθενοφόρου, το οποίο την παρέδωσε στους διασώστες. Στη συνέχεια, η μεταφορά της προς το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Αυτή η συνοδεία υποδηλώνει τη σοβαρότητα του συμβάντος και την ανάγκη για ασφαλή και άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο, υπό την επίβλεψη των αρχών.

Η νοσηλεία της 18χρονης στην αίθουσα αναζωογόνησης

Κατά την άφιξή της στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, η 18χρονη αλλοδαπή παραδόθηκε απευθείας στην αίθουσα αναζωογόνησης. Εκεί, την υποδέχθηκαν και την παρέλαβαν άμεσα οι εφημερεύοντες γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ξεκίνησε αμέσως τις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων της, εφαρμόζοντας τα πρωτόκολλα για τέτοιου είδους περιστατικά.

Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύεται στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής της. Η πορεία της υγείας της παρακολουθείται στενά από το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο παρέχει την ενδεδειγμένη φροντίδα και αξιολογεί συνεχώς την εξέλιξη της υγείας της τραυματισμένης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos