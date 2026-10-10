«Η επίβλεψη για το ηλεκτρικό καλώδιο μεταβιβάστηκε στο ελληνικό λιμενικό», λέει η Χουριέτ

Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ αναφέρει ελληνικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης με την Άγκυρα, συνδέοντας αυτές τις κινήσεις με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, γνωστό ως Great Sea Interconnector. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αθήνα προχώρησε σε μια απόφαση που αφορά τη μεταβίβαση της επίβλεψης των υποβρυχίων καλωδίων από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως βήμα καλής θέλησης.

Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ και οι ελληνικές προσπάθειες

Η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και εντοπίζει κινήσεις από την ελληνική πλευρά που, κατά την άποψή της, στοχεύουν στην αποκλιμάκωση της υπάρχουσας έντασης με την Άγκυρα. Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Αθήνα προχωρά σε ένα βήμα καλής θέλησης, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το πλαίσιο αυτών των εξελίξεων περιλαμβάνει τις συζητήσεις που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη διασύνδεση του καλωδίου, δηλαδή το έργο του Great Sea Interconnector. Επιπλέον, η επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα αναφέρεται ως ένα από τα γεγονότα που πλαισιώνουν τις τρέχουσες εξελίξεις, σύμφωνα πάντα με την τουρκική εφημερίδα.

Η απόφαση για την επίβλεψη των υποβρυχίων καλωδίων

Στο επίκεντρο των αναφορών της Χουριέτ βρίσκεται μια συγκεκριμένη απόφαση που ελήφθη στην Αθήνα. Η απόφαση αυτή, κατά την τουρκική εφημερίδα, θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το έργο του καλωδίου μεταξύ των δύο πλευρών.

Πρόκειται για τη μεταβίβαση της εξουσίας επίβλεψης των υποβρυχίων καλωδίων. Ειδικότερα, η αρμοδιότητα αυτή, η οποία αφορά και άλλες κρίσιμες υποβρύχιες υποδομές εντός της ελληνικής επικράτειας, έχει πλέον μεταφερθεί από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα. Αυτή η οργανωτική αλλαγή στην επίβλεψη των υποθαλάσσιων έργων θεωρείται ως ένα σημαντικό βήμα.

Πιθανή αποκλιμάκωση της έντασης

Η απόφαση για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα ερμηνεύεται ως ένα μέτρο που έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει πιθανές αντιπαραθέσεις. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί μια νέα αντιπαράθεση μεταξύ τουρκικών και ελληνικών πολεμικών πλοίων.

Η Χουριέτ αναφέρει ότι η τωρινή κίνηση είναι παρόμοια με εκείνη που είχε σημειωθεί πριν από δύο χρόνια, όταν είχε υπάρξει ένταση και πάλι για το έργο του καλωδίου. Η τωρινή απόφαση αποσκοπεί στη διατήρηση της ηρεμίας και στην αποφυγή επανάληψης παρόμοιων περιστατικών στην περιοχή, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση.

Η θέση της Αθήνας για το διεθνές δίκαιο

Παράλληλα με τις εξελίξεις αυτές, η ελληνική πλευρά διατηρεί μια σταθερή θέση όσον αφορά το Διεθνές Δίκαιο και την ηλεκτρική διασύνδεση. Η Αθήνα επισημαίνει ότι οι αντιδράσεις που ενδεχομένως εκφράζονται από τρίτες χώρες απέναντι στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν νέα δικαιώματα.

Επίσης, τονίζεται ότι οι αντιδράσεις αυτές δεν μπορούν να περιορίσουν τα ήδη υφιστάμενα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν ρητά από το Διεθνές Δίκαιο. Η θέση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης των διεθνών κανόνων και συμφωνιών στην περιοχή, ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις τρίτων μερών.

Με πληροφορίες από: Topontiki