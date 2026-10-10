Συλλήψεις για κλοπές έργων τέχνης άνω των 200.000 ευρώ από εργαστήριο στη Νέα Ιωνία

Δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές έργων τέχνης. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς περιπολικού της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι εντόπισαν τους δράστες την ώρα που αφαιρούσαν αντικείμενα από ένα εργαστήριο γλυπτικής.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο έχει αναγνωριστεί ως μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού, καθώς αποτελεί δείγμα αρχιτεκτονικής βιομηχανικού συγκροτήματος του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Η εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων έργων τέχνης υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό άνω των 200.000 ευρώ.

Η σύλληψη και τα ευρήματα των αρχών

Η επιχείρηση των αρχών οδήγησε στην άμεση σύλληψη των δύο ανδρών, ηλικίας 29 και 24 ετών, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Οκτωβρίου. Οι αστυνομικοί του περιπολικού της Άμεσης Δράσης τους εντόπισαν εντός του εργαστηρίου γλυπτικής στη Νέα Ιωνία, ακριβώς τη στιγμή που προέβαιναν σε αφαίρεση έργων τέχνης.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή των κατηγορουμένων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων. Η παρουσία αυτών των εργαλείων ενισχύει την εκτίμηση των αρχών για την οργανωμένη δράση των δραστών και την πρόθεσή τους να διαπράξουν τις κλοπές.

Το εργαστήριο γλυπτικής με την ιστορική αξία

Το εργαστήριο στη Νέα Ιωνία, το οποίο αποτέλεσε στόχο των διακεκριμένων κλοπών, δεν είναι ένα απλό κτίσμα. Έχει λάβει την αναγνώριση ως μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού, γεγονός που υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του.

Η αναγνώριση αυτή βασίζεται στην αρχιτεκτονική του αξία, καθώς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικού συγκροτήματος. Η κατασκευή του τοποθετείται χρονικά στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, προσδίδοντας στο κτίριο ιστορικό και πολιτιστικό βάρος.

Η έκταση και η οικονομική αξία των κλοπών

Από την προανάκριση που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν προβεί σε κατ' εξακολούθηση διακεκριμένες κλοπές έργων τέχνης. Συνολικά, εξιχνιάστηκαν πέντε περιπτώσεις κλοπών που αποδίδονται στους συλληφθέντες.

Οι πράξεις αυτές φέρονται να έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων πριν από τη σύλληψή τους. Η εκτιμώμενη συνολική αξία των αφαιρεθέντων έργων τέχνης υπολογίζεται σε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών.

Οι κατηγορίες και η νομική διάσταση

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με πολλαπλές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές κατ' εξακολούθηση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η τελευταία αυτή κατηγορία είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένης της ιδιότητας του εργαστηρίου ως αναγνωρισμένου μνημείου. Η δικογραφία θα οδηγήσει τους δύο άνδρες ενώπιον της δικαιοσύνης για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki