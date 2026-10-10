Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά το συμβάν. Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων ο εργολάβος του έργου και τρία στελέχη της εταιρείας, οδηγήθηκαν σήμερα Σάββατο (10/10) ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου.

Το χρονικό του δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες Παρασκευή (9/10) το πρωί, εντός των εγκαταστάσεων της Motor Oil, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων. Το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, οι οποίες εκτελούνταν σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις της εταιρείας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών προκλήθηκε εκτόνωση, η οποία είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον τραυματισμό των εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτινάχτηκε ένα καπάκι από αποσυμπίεση αερίου, χωρίς να υπάρξει ανάφλεξη. Αυτό το περιστατικό οδήγησε στους σοβαρούς τραυματισμούς των δύο εργαζομένων. Οι δύο άνδρες, που εργάζονταν για λογαριασμό εξωτερικού εργολαβικού συνεργείου, πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητας, οι οποίοι βρίσκονται στη μονάδα U – 607 του διυλιστηρίου.

Οι τραγικές συνέπειες και η κατάσταση του τραυματία

Από το δυστύχημα, ένας 43χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας δεύτερος, αρχικά αναφερόμενος ως 50χρονος και αργότερα ως 53χρονος, τραυματίστηκε σοβαρά. Ο 53χρονος εργαζόμενος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος, στην εντατική μονάδα του Θριασίου νοσοκομείου.

Το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν κάνει λόγο για σοβαρά τραύματα στο κεφάλι του 53χρονου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

Συλλήψεις και δικογραφίες για στελέχη και εργολάβο

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του εργατικού δυστυχήματος, οι αρχές προχώρησαν σε συνολικά τέσσερις συλλήψεις. Η πρώτη σύλληψη αφορούσε έναν 59χρονο εργολάβο του εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν. Αυτή η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή (9/10), μετά το συμβάν.

Σήμερα Σάββατο (10/10), οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Κορίνθου ο εργολάβος και τρία στελέχη της Motor Oil, τα οποία συνελήφθησαν για την υπόθεση. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες συλλήψεις αφορούν έναν 36χρονο υπεύθυνο εργοδηγό, έναν 50χρονο υπεύθυνο Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και έναν 34χρονο χειριστή έργου.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές. Για τις ίδιες παραβάσεις, οι αρχές αναζητούν έναν 67χρονο, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Η πορεία της δικαστικής διερεύνησης

Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν πλέον τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, καθώς η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης. Η εισαγγελία Κορίνθου έχει αναλάβει την περαιτέρω εξέταση των στοιχείων και των συνθηκών που οδήγησαν στο τραγικό αυτό εργατικό δυστύχημα.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με στόχο να προσδιοριστούν όλες οι πτυχές του συμβάντος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός άλλου.

Με πληροφορίες από: News.gr, Reader