Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ στον Βόλο

Η αντιπαράθεση γύρω από την καύση απορριμμάτων από την ΑΓΕΤ στον Βόλο κλιμακώνεται τόσο σε δικαστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει προγραμματίσει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 να καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της τσιμεντοβιομηχανίας. Παράλληλα, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν σε μια δυναμική κινητοποίηση, ξεκινώντας από το Νοσοκομείο Βόλου.

Η προσφυγή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο ΣτΕ

Η προσφυγή κατά της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αποτελεί πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την Περιφέρεια. Η αίτηση ακύρωσης αναμένεται να κατατεθεί στις 14 Οκτωβρίου 2026, με νομικό εκπρόσωπο τον Γιώργο Μπάλια, καθηγητή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και ειδικό στο Περιβαλλοντικό Δίκαιο.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αμφισβητεί τη νομιμότητα της νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έχοντας ήδη εκφράσει σοβαρές ενστάσεις. Οι ενστάσεις αυτές αφορούν την επάρκεια των περιβαλλοντικών μελετών που έχουν υποβληθεί, καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων της περιοχής. Σε παλαιότερη παρέμβασή της, η Περιφέρεια είχε επισημάνει ελλείψεις στην εκτίμηση των αέριων εκπομπών, την απουσία επαρκούς αξιολόγησης των σωρευτικών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και ζητήματα νομιμότητας στη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Οι όροι της νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Η νέα ΑΕΠΟ, η οποία εκδόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 4 Ιουνίου 2026, βρίσκεται στο επίκεντρο των έντονων αντιδράσεων. Οι όροι της απόφασης που προκαλούν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις αφορούν την καύση εναλλακτικών καυσίμων, τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων και τις εκπομπές αέριων ρύπων από το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ.

Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς έως και 25.000 τόνων RDF/SRF μηνιαίως, χρησιμοποιώντας τις λιμενικές εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ. Επιπλέον, ιδιαίτερες αντιδράσεις προκαλεί η αύξηση του ορίου εκπομπών ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) από 10 σε 20 mg/Nm³. Η νέα ΑΕΠΟ περιλαμβάνει επίσης την πρόβλεψη για δυνατότητα υπερβάσεων των ορίων εκπομπών έως 60 ώρες ετησίως ανά ρύπο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αντιδράσεις πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων

Οι συλλογικότητες και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι οι νέες ρυθμίσεις που εισάγει η ΑΕΠΟ δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής. Επικαλούνται, μάλιστα, και μια προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας από το 2023, η οποία σχετιζόταν με τη θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Νοσοκομείο Βόλου. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση στην καύση απορριμμάτων και στη νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΑΓΕΤ. Στην κινητοποίηση έδωσε το «παρών» και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις των πολιτών και των περιβαλλοντικών συλλογικοτήτων.

Πορεία προς το εργοστάσιο και συμβολικός αποκλεισμός

Η συγκέντρωση έξω από το Νοσοκομείο Βόλου αποτέλεσε την αφετηρία μιας προγραμματισμένης πορείας. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς το εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, όπου οι διοργανωτές είχαν ανακοινώσει την πρόθεσή τους για συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου. Η κινητοποίηση αυτή αναδεικνύει την έντονη δυσαρέσκεια και την αποφασιστικότητα των τοπικών κοινωνιών να αντιδράσουν στα σχέδια που θεωρούν επιβλαβή για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Με πληροφορίες από: Topontiki