Κύμα προβληματισμού στη Γαλλία για την αστυνομική βία μετά τους τραυματισμούς μαθητών

Ένα κύμα προβληματισμού έχει αναπτυχθεί στη Γαλλία σχετικά με τη χρήση όπλων «λιγότερο θανατηφόρας» ισχύος από τις αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από τους σοβαρούς τραυματισμούς μαθητών κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαδηλώσεων στη χώρα. Σύμφωνα με έρευνα του Reuters, έχουν καταγραφεί 28 περιστατικά τραυματισμών από αστυνομική βία, γεγονός που έχει αναζωπυρώσει τις εκκλήσεις για την απαγόρευση επικίνδυνων μέσων καταστολής.

Σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων στις διαδηλώσεις

Από τα 28 περιστατικά τραυματισμών που καταγράφηκαν από αστυνομική βία, τα 15 περιλαμβάνονται στις υποθέσεις που διερευνά η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Αστυνομίας (IGPN). Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται ανήλικοι που υπέστησαν σοβαρά τραύματα, όπως απώλεια ή βλάβη στην όραση.

Ένα από τα πιο ανησυχητικά περιστατικά αφορά έναν 15χρονο, ο οποίος έχασε το χέρι του, πιθανότατα από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης. Οι εξελίξεις αυτές έχουν εντείνει τις εκκλήσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικούς για την άμεση απαγόρευση της χρήσης πλαστικών βλημάτων και άλλων επικίνδυνων μέσων καταστολής.

Η υπόθεση του 14χρονου Εντέν

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται η υπόθεση του 14χρονου Εντέν, ο οποίος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και πολλαπλά σπασμένα δόντια. Ο τραυματισμός του προκλήθηκε έπειτα από πλήγμα δακρυγόνου στο πρόσωπο από μικρή απόσταση.

Σύμφωνα με την οικογένεια του Εντέν και τη δικηγόρο της, Έλσα Μαρσέλ, ο 14χρονος καθόταν σε έναν τοίχο και κοιτούσε το κινητό του τηλέφωνο, σε απόσταση λίγων μέτρων από τη διαδήλωση, στην περιοχή Σεντ-Ουέν-λομόν. Εκεί τον προσέγγισε αστυνομικός, ο οποίος τον χτύπησε με γκλομπ. Ο έφηβος αντέδρασε κλωτσώντας τον, και στη συνέχεια, σύμφωνα με την εισαγγελία, ένας δεύτερος αστυνομικός εκτόξευσε εναντίον του χειροβομβίδα δακρυγόνου με εκτοξευτήρα τύπου Cougar, η οποία τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Δικαστικές εξελίξεις και αντιδράσεις

Η δικηγόρος του 14χρονου, Έλσα Μαρσέλ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο αστυνομικός «τον πυροβόλησε στο στόμα και τον άφησε πεσμένο στο έδαφος, χωρίς καν να καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης». Η οικογένεια του Εντέν έχει καταθέσει μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ζήτησε να μην αποκαλυφθεί το επώνυμο του ανηλίκου για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητάς του.

Ο αστυνομικός που εμπλέκεται στην υπόθεση τέθηκε την Τρίτη υπό επίσημη δικαστική διερεύνηση, οκτώ ημέρες μετά το περιστατικό. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν αφορούν επίθεση από δημόσιο λειτουργό που προκάλεσε μόνιμη αναπηρία ή παραμόρφωση. Η αστυνομία απέφυγε να σχολιάσει την υπόθεση, επικαλούμενη την εν εξελίξει έρευνα, ενώ η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο μαθητής είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τους αστυνομικούς και ότι εκείνοι επιχείρησαν να τον απωθήσουν.

Άλλα περιστατικά και ερωτήματα για τα μέσα καταστολής

Μία ανάλογη υπόθεση αφορά έναν 16χρονο στην Αρζαντέιγ, ένα προάστιο του Παρισιού. Ο νεαρός τραυματίστηκε στο αριστερό μάτι από αστυνομικά πυρά ενώ επέστρεφε στο σπίτι του, αφού είχε διαπιστώσει ότι το σχολείο του ήταν κλειστό. Η δικηγόρος του, Σοφία Κερμπά, δήλωσε πως δεν είναι σαφές αν ο νεαρός χτυπήθηκε από πλαστικό βλήμα ή από άλλο αντικείμενο, ενώ υπάρχει κίνδυνος απώλειας της όρασής του.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με τη χρήση όπλων «λιγότερο θανατηφόρας» ισχύος από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γαλλίας, καθώς και την ανάγκη για επανεξέταση των πρωτοκόλλων και των μέσων καταστολής που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki