Έντονη οσμή αερίου συνεχίζει να προκαλεί αναστάτωση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τους ελέγχους να βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί ακόμα μια σαφής εξήγηση για την πηγή του προβλήματος. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί παραμένουν σε κατάσταση ανησυχίας, ενώ η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη από τους ειδικούς.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής και Υγειονομικής Μηχανικής, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μιλώντας στο ERTnews, υπογράμμισε την ανάγκη για συστηματική διερεύνηση όλων των πιθανών αιτιών. Ο ίδιος επισήμανε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πολύ πιο δύσκολο από την οσμή που είχε παρατηρηθεί πριν από κάποιους μήνες στο παραλιακό μέτωπο.

Η συνεχιζόμενη αναστάτωση και η πολυπλοκότητα του προβλήματος

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας με περίπου 4.000 μαθητές, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής λόγω της έντονης οσμής που επιμένει. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αναστάτωση τόσο τους μαθητές όσο και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, καθώς η πηγή της οσμής παραμένει ανεξήγητη.

Ο κ. Σαρηγιάννης τόνισε την πολυπλοκότητα του ζητήματος, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την επίλυσή του. Οι έλεγχοι που διεξάγονται πρέπει να είναι ενδελεχείς και να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πιθανών αιτιών, ώστε να αποκλειστούν όλα τα ενδεχόμενα πριν την επαναλειτουργία του συγκροτήματος.

Τα σενάρια που εξετάζονται για την πηγή της οσμής

Οι αρχικές έρευνες επικεντρώνονται σε διάφορες πιθανές πηγές, με τον καθηγητή Σαρηγιάννη να αναφέρει ότι οι έλεγχοι πρέπει να εστιάσουν τόσο στο δίκτυο φυσικού αερίου όσο και σε άλλες εναλλακτικές. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι εκτός από το εκτεταμένο δίκτυο φυσικού αερίου, υπάρχουν και άλλες πιθανές πηγές, όπως φρεάτια αποχέτευσης και σιφώνια, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν παρόμοιες οσμές.

Ένα κρίσιμο στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι το γεγονός ότι η οσμή παρέμεινε ακόμα και μετά τη διακοπή του δικτύου αερίου. Αυτή η διαπίστωση, σύμφωνα με τον κ. Σαρηγιάννη, υποδηλώνει ότι είναι πιθανό η πηγή της οσμής να βρίσκεται έξω από το δίκτυο φυσικού αερίου, στρέφοντας τους ερευνητές σε άλλες κατευθύνσεις.

Πιθανές εξωτερικές πηγές και τοπική εντόπιση

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο διαρροών υγραερίου ή χημικών διαλυτών από γειτονικές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ο κ. Σαρηγιάννης σημείωσε ότι η έντονη οσμή εντοπίζεται κυρίως εντός του σχολικού συγκροτήματος και όχι στην ευρύτερη γύρω περιοχή. Αυτό το γεγονός οδηγεί την έρευνα και προς άλλες κατευθύνσεις, πέρα από τις άμεσα γειτονικές εγκαταστάσεις.

Ένα από τα πιθανά σενάρια που πρέπει να διερευνηθούν ενδελεχώς, στο πλαίσιο της επιστημονικής διαδικασίας αποκλεισμού όλων των ενδεχομένων, είναι η ύπαρξη ενός μπλοκαρίσματος στη ροή της αποχέτευσης κάτω από το συγκρότημα. Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει την τοπική εκδήλωση της οσμής, όπως εξήγησε ο καθηγητής.

Προτεραιότητα η ασφάλεια των μαθητών και οι απαραίτητοι έλεγχοι

Ο κ. Σαρηγιάννης υπογράμμισε με έμφαση ότι η ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών του μεγαλύτερου σχολικού συγκροτήματος της χώρας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό, τόνισε ότι είναι «πάρα πολύ σημαντικό» το συγκρότημα να παραμείνει κλειστό μέχρι να καταλήξουν οι αρμόδιοι σε μια τελική απόφαση για το τι ακριβώς έχει συμβεί και να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια.

Επιπρόσθετα, ο καθηγητής ζήτησε να πραγματοποιηθούν πρόσθετοι έλεγχοι με τη χρήση φορητών οργάνων μέτρησης για την ανίχνευση συγκεκριμένων ουσιών, όπως μεθάνιο, υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακα και πτητικές οργανικές ενώσεις. Παράλληλα, ζήτησε τη διερεύνηση ενδεχόμενων διαρροών από υπόγειες εγκαταστάσεις ή από γειτονικές βιοτεχνικές δραστηριότητες που ενδέχεται να επηρεάζουν την περιοχή.

Η σημασία των συστημάτων ασφαλείας

Αναφερόμενος στα συστήματα ασφαλείας που υπάρχουν στα κτίρια με φυσικό αέριο, ο κ. Σαρηγιάννης εξήγησε ότι αυτά περιλαμβάνουν σύστημα ανίχνευσης διαρροών και πίνακα συναγερμού. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη να ελεγχθούν και να βαθμονομηθούν πλήρως αυτά τα συστήματα πριν από την οποιαδήποτε επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος.

Η πλήρης λειτουργικότητα και ακρίβεια των συστημάτων αυτών θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και του προσωπικού, καθώς θα παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση νέας διαρροής ή παρόμοιου περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki