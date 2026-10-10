Σε τρεις επιπλέον συλλήψεις εργαζομένων της Motor Oil προχώρησαν σήμερα οι αρχές, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους. Οι συλλήψεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μία ακόμη που πραγματοποιήθηκε χθες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε τέσσερις. Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 43χρονου εργάτη και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 50χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Νέες συλλήψεις εργαζομένων

Οι τρεις συλλήψεις που έγιναν σήμερα αφορούν υπαλλήλους της Motor Oil. Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 36χρονος υπάλληλος, ο οποίος εκτελούσε χρέη εργοδηγού στις εγκαταστάσεις. Επίσης, συνελήφθη ένας 50χρονος, ο οποίος κατείχε τη θέση του υπεύθυνου του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας της εταιρείας. Τέλος, συνελήφθη ένας 34χρονος χειριστής έργου.

Σε βάρος των τριών αυτών ατόμων έχει σχηματιστεί δικογραφία με τις κατηγορίες της πρόκλησης έκρηξης και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν έναν 67χρονο για τις ίδιες ακριβώς παραβάσεις, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η σύλληψη του εργολάβου

Πριν από τις σημερινές εξελίξεις, χθες είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη σύλληψη για την υπόθεση. Πρόκειται για έναν 59χρονο εργολάβο εξωτερικού συνεργείου. Αυτό το συνεργείο ήταν υπεύθυνο για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

Ο εργολάβος είχε αρχικά προσαχθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του 43χρονου εργαζόμενου, συνελήφθη με εντολή εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας τις ίδιες κατηγορίες για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Το τραγικό συμβάν και οι τραυματίες

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Από το συμβάν, δύο εργαζόμενοι συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο ένας από τους δύο τραυματίες, ένας 43χρονος, έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Ο δεύτερος τραυματίας, ένας 50χρονος, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο, φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Και οι δύο άνδρες διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου διασωληνώθηκαν, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους. Μία γυναίκα που βρέθηκε στο νοσοκομείο Κορίνθου, περισσότερο από το σοκ των όσων είδε, έλαβε τις πρώτες βοήθειες και επέστρεψε στο σπίτι της.

Ενημέρωση από την εταιρεία και την ΠΟΕΔΗΝ

Η εταιρεία Motor Oil είχε ενημερώσει ότι το συμβάν αφορούσε δύο εργαζόμενους συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Η εταιρεία είχε εκφράσει τη λύπη της για τον θάνατο του ενός εργάτη και την αγωνία για τη ζωή του άλλου.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μίλησε για την κατάσταση των τραυματιών, αναφέροντας την «πολύ μεγάλη κινητικότητα στο νοσοκομείο της Κορίνθου όπου διακομίσθηκαν οι τραυματίες». Είπε ότι «έφεραν και οι δύο σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνώθηκαν και πήγαν στο Θριάσιο. Εκεί διαπιστώθηκε η κακή κατάστασή τους», επιβεβαιώνοντας ότι ο 43χρονος κατέληξε και ο 50χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Ο κ. Γιαννάκος κατέληξε πως «είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα για τον τραυματία».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki