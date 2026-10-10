Ο Βασίλης Μουράτος μίλησε για τον Ηρακλή, την προσαρμογή του και τις πρώτες αναμετρήσεις

Ο Βασίλης Μουράτος, ο πολύπειρος γκαρντ του Ηρακλή, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο αθλητής ανέλυσε τη φετινή αγωνιστική περίοδο με τον «Γηραιό», εστιάζοντας στην προσωπική του προσαρμογή, τη φιλοσοφία που διέπει την ομάδα υπό τον κόουτς Λούκιτς, την προσμονή των φιλάθλων για διακρίσεις, ενώ έκανε λόγο και για τη νέα μασκότ του συλλόγου, τη «Χάιδω».

Η νέα αρχή στον Ηρακλή και η προσαρμογή

Ο Βασίλης Μουράτος χαρακτήρισε τη μεταγραφή του στον Ηρακλή ως μία καινούργια αρχή για τον ίδιο, περιγράφοντάς την ως κάτι πρωτόγνωρο και διαφορετικό. Δήλωσε ότι βρίσκεται ακόμα στις πρώτες του μέρες στην ομάδα, όπου συνεχίζει να προσαρμόζεται, νιώθοντας μέρα με τη μέρα όλο και καλύτερα.

Ο γκαρντ του Ηρακλή υπογράμμισε το πολύ όμορφο περιβάλλον που συνάντησε, καθώς και την παρουσία συμπαικτών με τους οποίους είχε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Αυτό το γεγονός, όπως ανέφερε, καθιστά την προσαρμογή του ευκολότερη και τον κάνει να νιώθει πιο άνετα. Σχετικά με τη διαδικασία της μεταγραφής, ο Μουράτος αποκάλυψε ότι υπήρχαν κάποιες επαφές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι οποίες όμως δεν είχαν λάβει επίσημη μορφή. Η προσέγγιση έγινε από τους ανθρώπους της ομάδας, με τον κύριο Πανταζόπουλο, ενώ ακολούθησε συζήτηση και με τον κόουτς Λούκιτς, με αποτέλεσμα όλα να γίνουν πάρα πολύ εύκολα.

Η επαγγελματική φύση του αθλητισμού και η θέση εκτός Αθηνών

Ο Βασίλης Μουράτος αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι φέτος θα αγωνίζεται σε ομάδα που εδρεύει εκτός Αθηνών. Δήλωσε ότι αυτή η συνθήκη αποτελεί μέρος της δουλειάς τους και είναι χαρακτηριστικό του επαγγελματικού αθλητισμού. Παρόλο που τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του τα έχει περάσει στην Αθήνα, αγωνιζόμενος με ομάδες όπως το Λαύριο και το Περιστέρι, τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτή την αλλαγή.

Ο αθλητής επεσήμανε με έμφαση ότι, αν κάποιος θέλει να θεωρείται άνθρωπος με φιλοδοξίες και επιθυμία να πετύχει, τότε η τοποθεσία και το πού θα παίζει μπάσκετ δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως σημασία. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στον αθλητισμό και την προσήλωσή του στους στόχους του, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

Η εμπειρία της προετοιμασίας με τον Παναθηναϊκό

Ο γκαρντ του Ηρακλή μίλησε και για τη συμμετοχή του στην προετοιμασία με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Χαρακτήρισε την εμπειρία αυτή ως πάρα πολύ χρήσιμη και σημαντική για την εξέλιξή του ως αθλητή.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, όταν προπονείσαι με παίκτες του επιπέδου του Παναθηναϊκού και έχεις ως προπονητή τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, «τα λόγια περισσεύουν». Η εμπειρία αυτή τον βοήθησε να διατηρηθεί σε μια πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, ενώ, όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι, οι παραστάσεις και οι εικόνες που αποκόμισε από ένα τέτοιο περιβάλλον είναι σίγουρα πάρα πολύ σπουδαίες και τον εμπλούτισαν με πολύτιμες γνώσεις.

Οι πρώτες αναμετρήσεις του Ηρακλή: Ολυμπιακός και ΜΖΤ Σκοπίων

Ο Βασίλης Μουράτος σχολίασε επίσης τα δύο παιχνίδια που έχει δώσει ο Ηρακλής μέχρι στιγμής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, αναφερόμενος συγκεκριμένα στις αναμετρήσεις με τον Ολυμπιακό και την ΜΖΤ Σκοπίων. Τόνισε ότι πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις.

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ο Μουράτος ανέφερε ότι ξεκίνησε πάρα πολύ καλά για τον Ηρακλή, με μεγάλη ένταση. Πρόσθεσε ότι η ομάδα πήρε πολύ μεγάλη ώθηση από τον κόσμο, ο οποίος δημιούργησε μια φοβερή ατμόσφαιρα. Ωστόσο, ένα κακό δεκάλεπτο έδωσε το δικαίωμα στον Ολυμπιακό, εκμεταλλευόμενος την ποιότητα που διαθέτει, να ξεφύγει στο σκορ και στη συνέχεια να διαχειριστεί το αποτέλεσμα με την εμπειρία του.

Όσον αφορά το παιχνίδι της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, με την ΜΖΤ Σκοπίων, ο γκαρντ του Ηρακλή υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της εκτός έδρας νίκης στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε στη διοργάνωση του FIBA Europe Cup, τονίζοντας ότι έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια. Δήλωσε ότι η ομάδα κρατάει μόνο τη νίκη από αυτή την αναμέτρηση και όχι την εμφάνιση, καθώς δεν πιστεύει ότι έπιασαν τα στάνταρ της απόδοσης που είναι ικανοί να επιδείξουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta