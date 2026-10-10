Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και άσκηση επαγγέλματος μέσω social media

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε πρόσφατα στις ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου. Την προηγούμενη εβδομάδα, κατατέθηκαν συνολικά 11 μηνύσεις από τον Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στον αγώνα κατά της ανεξέλεγκτης παροχής υπηρεσιών στον τομέα. Παράλληλα, ο υπουργός γνωστοποίησε ότι βρίσκονται υπό εξέταση ακόμη 36 αναφορές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας του Συλλόγου.

Οι πρώτες μηνύσεις και οι παράνομες δραστηριότητες

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημέρωσε το κοινό σχετικά με τις πρώτες συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις, οι οποίες αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην εφαρμογή των νέων νομικών πλαισίων.

Από το σύνολο των 11 μηνύσεων που υποβλήθηκαν από τον Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν περιπτώσεις παράνομων γραφείων που λειτουργούσαν χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Οι υπόλοιπες εννέα μηνύσεις αφορούν την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα φαινόμενο που έχει αναδειχθεί ως σημαντική πρόκληση για τον κλάδο.

Το νομοθετικό πλαίσιο και ο επίσημος φορέας

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι η βάση για τις τρέχουσες ενέργειες τέθηκε τον Μάιο του 2025. Εκείνη την περίοδο, ψηφίστηκε η νομοθεσία για τη δημιουργία του επίσημου φορέα των διαιτολόγων – διατροφολόγων, ο οποίος έκτοτε αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο και ρυθμιστικό όργανο του επαγγέλματος.

Παράλληλα με τη σύσταση του φορέα, θεσπίστηκαν και τα απαραίτητα νομικά εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος. Αυτά τα εργαλεία παρέχουν τη δυνατότητα στον Σύλλογο και τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε καταγγελίες και μηνύσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη νομιμότητα στον χώρο της διαιτολογίας.

Δεκάδες αναφορές υπό διερεύνηση

Πέρα από τις 11 μηνύσεις που έχουν ήδη κατατεθεί, ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι ο αριθμός των υποθέσεων που βρίσκονται υπό εξέταση είναι σημαντικά μεγαλύτερος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι εξετάζονται ακόμη 36 αναφορές, οι οποίες έχουν υποβληθεί από πολίτες ή επαγγελματίες του κλάδου.

Οι αναφορές αυτές έχουν υποβληθεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας αναφορών που έχει δημιουργήσει ο Σύλλογος Διαιτολόγων – Διατροφολόγων. Η πλατφόρμα αυτή λειτουργεί ως ένας μηχανισμός συγκέντρωσης πληροφοριών και καταγγελιών, επιτρέποντας τη συστηματική διερεύνηση των περιπτώσεων παράνομης άσκησης του επαγγέλματος και τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων.

Η προτεραιότητα της δημόσιας υγείας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των ενεργειών και τη δέσμευση του Υπουργείου Υγείας. Τόνισε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα και τον γνώμονα για όλες τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στον τομέα αυτό.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητά μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Αυτή η δήλωση επιβεβαιώνει την προσήλωση στην εξασφάλιση ότι οι υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένης της διαιτολογίας, παρέχονται από νόμιμους και καταρτισμένους επαγγελματίες, προστατεύοντας τους πολίτες από αναρμόδιους.

Με πληροφορίες από: Topontiki