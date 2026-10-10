Το μήνυμα του Χρήστου Σαλούστρου για την ψυχική υγεία στον αθλητισμό

Ο αθλητικός ψυχολόγος του Περιστερίου, Χρήστος Σαλούστρος, απηύθυνε ένα μήνυμα σχετικά με την ψυχική υγεία στον αθλητισμό, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, που τιμάται στις 10 Οκτωβρίου. Ο κ. Σαλούστρος αναφέρθηκε στην πίεση που βιώνουν οι αθλητές στον πρωταθλητισμό και υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της υποστήριξης, τονίζοντας ότι η αναζήτηση βοήθειας αποτελεί δύναμη και ουσιαστικό βήμα για την εξέλιξη.

Ο άνθρωπος πίσω από τη φανέλα

Στον χώρο του αθλητισμού, και ειδικότερα στον πρωταθλητισμό, η προσοχή στρέφεται συχνά στην απόδοση, τα στατιστικά στοιχεία, τις νίκες και τις ήττες. Ωστόσο, ο Χρήστος Σαλούστρος επισήμανε πως πίσω από κάθε αθλητή και κάθε φανέλα κρύβεται ένας άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος έχει τις δικές του σκέψεις, συναισθήματα, αγωνίες και προκλήσεις, τα οποία δεν μπορούν να αποτυπωθούν σε καμία στατιστική κατηγορία.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «στον αθλητισμό και ειδικά στον πρωταθλητισμό, συνηθίζουμε να κοιτάμε και να κρίνουμε τους παίκτες μέσα από στατιστικά, από νίκες, από ήττες και από πόντους. Πίσω από κάθε αθλητή και από κάθε φανέλα υπάρχει και ο άνθρωπος». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όταν ένας αθλητής νιώθει ασφαλής και σταθερός στο παρκέ, τότε μπορεί να αποδώσει στο 100% των δυνατοτήτων του.

Η προσέγγιση του Περιστερίου στην ψυχική υγεία

Το Περιστέρι αναδεικνύει ενεργά τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης στον αθλητισμό. Αυτή η προσέγγιση παρουσιάζεται μέσα από τη ματιά και την προσωπική εμπειρία του αθλητικού ψυχολόγου της ομάδας, Χρήστου Σαλούστρου. Ο ίδιος, αναφερόμενος στη δική του πορεία ως αθλητής, μίλησε για την έντονη πίεση της απόδοσης, τις δυσκολίες στη διαχείριση του άγχους και των τραυματισμών, καθώς και για την κρίσιμη σημασία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει την ελεύθερη έκφραση και την αναζήτηση υποστήριξης από κάθε αθλητή.

Η φιλοσοφία του Περιστερίου στοχεύει στη δημιουργία μιας κουλτούρας που συνδυάζει υψηλές απαιτήσεις με μέγιστη υποστήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η ψυχική υγεία θεωρείται αναπόσπαστο μέρος τόσο της αθλητικής όσο και της προσωπικής εξέλιξης των μελών της ομάδας. Ο στόχος, σύμφωνα με τον κ. Σαλούστρου, δεν είναι μόνο η ψυχική ανθεκτικότητα ως αθλητής, αλλά και ως άνθρωπος.

Η αναζήτηση βοήθειας ως δύναμη

Ο Χρήστος Σαλούστρος τόνισε ότι το να έχει κανείς έναν άνθρωπο δίπλα του στην ομάδα, με τον οποίο μπορεί να μοιραστεί τις σκέψεις, τις αγωνίες και τις φοβίες του, δεν αποτελεί αδυναμία. Αντιθέτως, το χαρακτήρισε ως εξέλιξη. Αυτή η εξέλιξη, όπως επεσήμανε, ήταν κάτι που δεν υπήρχε σε προηγούμενα χρόνια στον αθλητισμό.

«Το να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου στην ομάδα, να μπορείς να μοιραστείς τις σκέψεις σου, τις αγωνίες σου και τις φοβίες σου, δεν είναι αδυναμία. Είναι εξέλιξη, και αυτή η εξέλιξη είναι κάτι το οποίο στα προηγούμενα χρόνια δεν το είχαμε», ανέφερε ο αθλητικός ψυχολόγος, υπογραμμίζοντας τη θετική αλλαγή που παρατηρείται πλέον.

Η αντιμετώπιση του παρελθόντος και οι σύγχρονες προκλήσεις

Ανατρέχοντας στη δική του εμπειρία ως παίκτης, ο κ. Σαλούστρος ανέφερε ότι το κομμάτι της ψυχολογίας και της ψυχικής υγείας στον αθλητισμό δεν ήταν τόσο διαδεδομένο στο παρελθόν. Η επίγνωση και η ευαισθητοποίηση ήταν σε μικρότερο βαθμό, με αποτέλεσμα να γίνονται πολλά λάθη στον τρόπο διαχείρισης των αθλητών, ειδικά όταν αυτοί έφταναν να σκέφτονται με τη λογική ότι «πρέπει να αποδώσω».

Εκείνη την εποχή, συχνά επικρατούσε η νοοτροπία του «σφίξε τα δόντια και προχώρα», ενώ απαγορευόταν να δείχνει κανείς ευάλωτος, πόσο μάλλον να είναι ευάλωτος. Ο Χρήστος Σαλούστρος υπογράμμισε ότι οι σκέψεις είναι συνθήκες που δεν μπορούν να ελεγχθούν, αλλά μπορούν να αντέχονται. Στη δική του καριέρα, υπήρχαν πολλές σκέψεις τις οποίες δεν μπορούσε ούτε ο ίδιος να ελέγξει, ειδικά σε περιόδους που δεν απέδιδε ή όταν ήταν τραυματισμένος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta