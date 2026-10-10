Φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στη δυτική Θεσσαλονίκη

Το μεσημέρι του Σαββάτου, συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης, έπειτα από την εκδήλωση πυρκαγιάς σε έκταση με ξερά χόρτα και απορρίμματα. Η φωτιά εντοπίστηκε στη δυτική πλευρά της πόλης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Πυκνοί μαύροι καπνοί είναι πλέον ορατοί από διάφορα σημεία της δυτικής Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Τοποθεσία και χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά ξέσπασε συγκεκριμένα στα Υψώματα των Διαβατών, μια περιοχή που βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη. Αυτή η τοποθεσία, γνωστή για την παρουσία ξερών χόρτων, αποτέλεσε το επίκεντρο της εστίας, η οποία γρήγορα άρχισε να επεκτείνεται.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η φωτιά εκδηλώθηκε επί της Συμμαχικής Οδού. Η συγκεκριμένη οδός βρίσκεται κοντά στο ύψος ενός οίκου ευγηρίας, ο οποίος εντοπίζεται στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

Επιπλέον, διευκρινίζεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι το συμβάν, αν και κοντά στο Ωραιόκαστρο, βρίσκεται διοικητικά εντός των ορίων του Δήμου Δέλτα. Η έκταση που καίγεται περιλαμβάνει κυρίως ξερά χόρτα και διάφορα απορρίμματα, γεγονός που συμβάλλει στην ένταση και την εξάπλωση των φλογών.

Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Με την εκδήλωση της πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία τέθηκε αμέσως σε πλήρη κινητοποίηση, στέλνοντας επί τόπου σημαντικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο συναγερμός που σήμανε οδήγησε στην ταχύτατη ανταπόκριση των αρμόδιων μονάδων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 18 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν μεθοδικά για τον περιορισμό της φωτιάς. Το προσωπικό της Πυροσβεστικής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση και να αποτρέψει την περαιτέρω επέκταση των φλογών σε παρακείμενες περιοχές.

Το έργο των πυροσβεστών ενισχύεται από επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο σημείο της πυρκαγιάς. Τα οχήματα αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή νερού και τον αποτελεσματικότερο χειρισμό των φλογών, ειδικά σε μια έκταση με ξερά χόρτα και απορρίμματα.

Ορατοί καπνοί και μέτρα περιορισμού

Από την πυρκαγιά έχουν προκληθεί πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ορατοί από πολλά σημεία της δυτικής Θεσσαλονίκης. Η εικόνα των καπνών έχει γίνει αντιληπτή από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας την προσοχή των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, με βασικό στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς. Η προτεραιότητα είναι να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανή επέκταση των φλογών, ειδικά προς κατοικημένες περιοχές ή άλλες ευαίσθητες υποδομές, όπως ο κοντινός οίκος ευγηρίας.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην περιμετρική αντιμετώπιση της εστίας, ώστε να δημιουργηθούν ζώνες ασφαλείας και να ελεγχθεί η πορεία της φωτιάς. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Αδιευκρίνιστα αίτια και έκταση ζημιών

Μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει κανένα στοιχείο που να εξηγεί πώς ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή των Διαβατών.

Επίσης, δεν έχει γίνει ακόμα εκτίμηση της έκτασης των ζημιών που έχουν προκληθεί από τις φλόγες. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επικεντρώνεται αρχικά στην κατάσβεση, και μόνο μετά τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης θα είναι δυνατή η αξιολόγηση των συνεπειών.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν το έργο τους στο πεδίο, με την ελπίδα να θέσουν σύντομα τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Αναμένονται νεότερες ενημερώσεις καθώς εξελίσσονται οι επιχειρήσεις στο σημείο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader