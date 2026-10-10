Ο Θοδωρής Ρακιντζής μίλησε για την Άννα Βίσση: «Είναι κλεισμένη σε μια γυάλα με άπειρα άτομα δίπλα της»

Ο Θοδωρής Ρακιντζής τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις αλλαγές που έχει επιλέξει να κάνει η Άννα Βίσση το τελευταίο διάστημα, καθώς και για τη διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα. Μιλώντας στην εκπομπή Mega non stop, ο κ. Ρακιντζής εξέφρασε τις παρατηρήσεις του για τη διαχείριση της καλλιτέχνιδας, κάνοντας λόγο για «απειρία» και για την απομάκρυνση σημαντικών προσώπων από το στενό της περιβάλλον.

Η «γυάλα» και η απειρία στη διαχείριση κρίσης

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Ρακιντζή, η Άννα Βίσση βρίσκεται πλέον «κλεισμένη σε μια γυάλα», περιτριγυρισμένη από άτομα τα οποία χαρακτηρίζει «εντελώς άπειρα» στο να διαχειριστούν μια καλλιτεχνική μορφή του δικού της βεληνεκούς. Ειδικότερα, ο ίδιος δήλωσε ότι παρατήρησε «απειρία στη διαχείριση κρίσης» κατά τη διάρκεια της διαμάχης μεταξύ της Βίσση και του Καρβέλα.

Ο κ. Ρακιντζής τόνισε πως η διαχείριση αυτής της κρίσης δεν έγινε από την ίδια την Άννα Βίσση, αλλά από τη νέα της εταιρεία. Αυτή η νέα ομάδα, κατά τον ίδιο, προέβη σε κινήσεις που έδειξαν μια συγκεκριμένη πρόθεση, δηλαδή να απομακρύνουν τον Νίκο Καρβέλα από το παιχνίδι των εξελίξεων.

Οι κινήσεις της νέας εταιρείας και η απομάκρυνση του Καρβέλα

Ο Θοδωρής Ρακιντζής περιέγραψε τις ενέργειες της νέας εταιρείας ως κινήσεις που «πέταξαν τον Νίκο Καρβέλα σαν στημένη λεμονόκουπα έξω από το παιχνίδι». Εξέφρασε την άποψη ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται σωστή διαχείριση κρίσης, όταν ταυτόχρονα δημοσιοποιείται ότι η Άννα Βίσση συζητά με άλλους για τη συγγραφή νέων τραγουδιών.

Αυτή η πρακτική, όπως υποστήριξε, είναι ιδιαίτερα προβληματική, δεδομένου ότι ο Νίκος Καρβέλας είναι μια «ιδιαίτερη προσωπικότητα» με «νοητικές διαδρομές που λίγοι μπορούν να τις πιάσουν». Για τον κ. Ρακιντζή, οι συγκεκριμένες κινήσεις της εταιρείας φανερώνουν ένα επίπεδο διαχείρισης που χαρακτήρισε «επιπέδου δημοτικού».

Καταγγελία «νεοπλουτισμού» και διαρροή προσωπικών δεδομένων

Ο Θοδωρής Ρακιντζής προχώρησε σε μια πιο έντονη κριτική, κάνοντας λόγο για «στάση νεοπλουτισμού» εκ μέρους της νέας εταιρείας. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον ίδιο, εκδηλώθηκε με την αδικαιολόγητη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Νίκου Καρβέλα στη δημοσιότητα.

Ο κ. Ρακιντζής υπογράμμισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα που απαιτείται στη διαχείριση μιας τόσο σημαντικής καλλιτέχνιδας και του περιβάλλοντός της, ειδικά όταν αφορούν προσωπικά στοιχεία ενός συνεργάτη.

Η απομάκρυνση των «σωστών ανθρώπων» και ο ρόλος της Χριστίνας Πολίτη

Ένα ακόμη σημείο στην κριτική του Θοδωρή Ρακιντζή ήταν η παρατήρηση ότι άτομα που δεν είχαν προηγούμενη σχέση με τον χώρο της μουσικής και της διαχείρισης καλλιτεχνών έχουν εισέλθει στο περιβάλλον της Άννας Βίσση. Ταυτόχρονα, όπως ανέφερε, όλοι οι «σωστοί άνθρωποι» έχουν απομακρυνθεί από δίπλα της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ρακιντζής έκανε ειδική αναφορά στη δημοσιογράφο Χριστίνα Πολίτη, την οποία χαρακτήρισε ως «ασπίδα» της Άννας Βίσση για 30 χρόνια. Η Χριστίνα Πολίτη, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν ένα πρόσωπο που ήξερε να συμβουλεύει σωστά την καλλιτέχνιδα και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις κρίσεις. Ο Θοδωρής Ρακιντζής κατέληξε λέγοντας πως «όλος ο κύκλος ετών ζωής πετάχτηκε κλωτσηδόν έξω από τη γυάλα».

Με πληροφορίες από: Topontiki