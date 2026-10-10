Η πυρκαγιά στο Αιγάλεω περιορίστηκε, συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε βαφείο ρούχων στην περιοχή του Αιγάλεω, έχοντας επεκταθεί και σε εταιρεία εμπορίας ρούχων. Παρότι η φωτιά έχει περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ότι έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν το έργο της κατάσβεσης.

Η εξέλιξη της φωτιάς στο Αιγάλεω

Η πυρκαγιά ξεκίνησε αρχικά από ένα βαφείο ρούχων, προτού επεκταθεί και σε μια γειτονική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εμπορία ενδυμάτων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να περιορίσουν σημαντικά το μέτωπο της φωτιάς, προσφέροντας μια βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με τις πρώτες ώρες εκδήλωσής της. Ωστόσο, η μάχη για την πλήρη κατάσβεση συνεχίζεται αδιάκοπα.

Η επιχείρηση των πυροσβεστών βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ώρες, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην οριστική αντιμετώπιση των εστιών. Παρά τον περιορισμό της, η κατάσταση παραμένει υπό επιτήρηση, καθώς η πλήρης εξάλειψη της πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Δυσκολίες στο έργο της κατάσβεσης

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων χαρακτηρίζεται από σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες καθιστούν την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητική. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν τις προσπάθειες είναι η παρουσία μεγάλου όγκου εύφλεκτων υλικών εντός των εγκαταστάσεων των δύο επιχειρήσεων. Αυτά τα υλικά τροφοδοτούν τη φωτιά και καθιστούν την προσέγγιση των εστιών πιο επικίνδυνη.

Επιπρόσθετα, η δυσκολία πρόσβασης στον χώρο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο για τους πυροσβέστες. Οι στενοί χώροι ή η δομή των κτιρίων ενδεχομένως να περιορίζουν την αποτελεσματική επέμβαση των οχημάτων και του προσωπικού, παρατείνοντας τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ζημιές στις επιχειρήσεις και προληπτική εκκένωση

Οι δύο επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Ειδικότερα, σε μία από τις δύο εταιρείες, οι ζημιές εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγάλες, γεγονός που υποδηλώνει την ένταση και την έκταση της καταστροφής. Η αξιολόγηση του πλήρους εύρους των ζημιών θα γίνει μετά την οριστική κατάσβεση της φωτιάς.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της εκτεταμένης εξάπλωσης του καπνού, η ευρύτερη περιοχή είχε εκκενωθεί προληπτικά. Οι δημοσιογράφοι που κάλυπταν το γεγονός παρέμεναν σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από το σημείο της πυρκαγιάς, διασφαλίζοντας την ασφάλειά τους και την ανεμπόδιστη πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και έρευνα για τα αίτια

Ο πυκνός καπνός που αναδύθηκε από την πυρκαγιά είχε επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα, επηρεάζοντας όχι μόνο το Αιγάλεω αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς και άλλες γύρω περιοχές. Ωστόσο, καθώς η φωτιά περιορίζεται σταδιακά, παρατηρείται βελτίωση στην ποιότητα του αέρα.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών της πυρκαγιάς, οι ιδιοκτήτες των πληγέντων επιχειρήσεων κλήθηκαν να πλησιάσουν στον χώρο. Η παρουσία τους θεωρείται απαραίτητη, πιθανώς για να παράσχουν στοιχεία και πληροφορίες στους ερευνητές του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι θα αναλάβουν να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki