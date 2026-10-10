Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος στην Αττική για πορνογραφία ανηλίκων

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος προχώρησε στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου στην Αττική, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για πορνογραφία ανηλίκων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από ενδελεχή έρευνα που ξεκίνησε με πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην κατοικία και τον επαγγελματικό του χώρο, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ψηφιακές συσκευές που περιείχαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η αρχή της έρευνας από τις ΗΠΑ

Η υπόθεση τέθηκε σε κίνηση μετά την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τον Οργανισμό National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτές οι πληροφορίες ήταν καθοριστικές, καθώς ανέφεραν ότι ένας συγκεκριμένος χρήστης είχε μεταφορτώσει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε έναν διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές.

Μετά τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας κινητοποιήθηκε άμεσα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Ακολούθησε μια εκτεταμένη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, μέσω των οποίων οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του κατηγορούμενου. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στην ταυτοποίηση των πλήρων στοιχείων του ατόμου και στην εξακρίβωση του τόπου κατοικίας του στην Αττική.

Οι έρευνες και οι κατασχέσεις συσκευών

Το μεσημέρι της 8ης Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έρευνες από τους αστυνομικούς. Οι έρευνες αυτές έλαβαν χώρα τόσο στην κατοικία του 52χρονου όσο και στον επαγγελματικό του χώρο, ο οποίος έχει προσδιοριστεί ως ιατρείο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση σημαντικών ψηφιακών συσκευών που θεωρούνται κρίσιμα πειστήρια για την υπόθεση.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται ένα κινητό τηλέφωνο, ένας σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένας φορητός υπολογιστής (laptop), ένα tablet και μια κάρτα μνήμης microSD. Από την περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος ήταν ο διαχειριστής του επίμαχου λογαριασμού στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος είχε τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης

Κατά την εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών μέσων, οι αστυνομικοί εντόπισαν τοπικά αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία, τόσο φωτογραφιών όσο και βίντεο. Το περιεχόμενο αυτών των αρχείων ήταν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, γεγονός που επιβαρύνει σοβαρά τη θέση του 52χρονου γυναικολόγου.

Μεταξύ των αρχείων που βρέθηκαν στις συσκευές του κατηγορούμενου, περιλαμβάνονταν και υλικό στο οποίο εμφανίζονταν ανήλικοι εμφανώς κάτω των 15 ετών, καθώς και ανήλικοι κάτω των 12 ετών. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για την περαιτέρω εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Η σύλληψη και η πορεία προς τη δικαιοσύνη

Μετά τον εντοπισμό των εκατοντάδων αρχείων και την ταυτοποίηση του υλικού που περιείχαν, ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πορνογραφία ανηλίκων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ακολούθως, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω. Τα ψηφιακά πειστήρια που κατασχέθηκαν από την κατοικία και το ιατρείο του, όπως το κινητό τηλέφωνο, οι σκληροί δίσκοι και οι υπολογιστές, πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, η οποία αναμένεται να προσφέρει επιπλέον στοιχεία για την υπόθεση.

Διευκρινίσεις για την προέλευση του υλικού

Σχετικά με την προέλευση του υλικού, αστυνομικές πηγές διευκρίνισαν ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων από τον ίδιο τον κατηγορούμενο. Η έρευνα επικεντρώνεται στη διαχείριση και την κατοχή του ήδη υπάρχοντος υλικού που βρέθηκε αποθηκευμένο στις ψηφιακές του συσκευές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis