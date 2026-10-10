Την εκτίμηση ότι η κατάθεση της 19χρονης κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών εντάσσεται στην υπερασπιστική στρατηγική τους, με στόχο να αποδυναμωθεί ο ισχυρισμός περί δόλου της 56χρονης γιατρού, διατύπωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης. Ο κ. Λυκούδης, μιλώντας στο MEGA, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή την κατάθεση που έδωσε την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών στον ανακριτή.

Οι δηλώσεις του Χαράλαμπου Λυκούδη

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπο Λυκούδη, η κατάθεση της κόρης των γιατρών αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής γραμμής των δύο κατηγορουμένων. Ο κ. Λυκούδης υπογράμμισε την ανάγκη να εξεταστούν τόσο τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι ισχυρισμοί της 19χρονης όσο και η σκοπιμότητα της κατάθεσής της.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καταλαβαίνω ότι η κόρη τους εκλήθη και επιστρατεύτηκε για να υπερασπίσει τους γονείς της. Είναι για μένα κατανοητό και ανθρώπινο. Να ξέρετε ότι ο ποινικός μας κώδικας καταλαβαίνει αυτή την ανάγκη κάποιων οικείων να καταθέσουν έστω και ψέματα και γι’ αυτό και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τους απαλλάξει από κάθε ποινή. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τις σκέψεις μου αν δεν δω αποτυπωμένα σε έγγραφο το τι ακριβώς έχει κατατεθεί».

Το περιεχόμενο της κατάθεσης της 19χρονης

Η νεαρή κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι είχε υποβληθεί δύο φορές σε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της. Οι πληροφορίες αυτές σχολιάστηκαν από τον δικηγόρο της οικογένειας Μαζωνάκη, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να διαπιστωθεί ποια αποδεικτικά στοιχεία στηρίζουν τους ισχυρισμούς της 19χρονης.

«Αν ισχύουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα πρέπει να δούμε αυτή η κατάθεση από ποια αποδεικτικά στοιχεία επιστηρίζεται. Δηλαδή, αν κάποιος άνθρωπος λέει “έκανα αυτό το πράγμα”, πώς το επιστηρίζει;» σημείωσε ο κ. Λυκούδης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τεκμηρίωση των λεγομένων.

Σκοπιμότητα και υπερασπιστική γραμμή

Ο κ. Λυκούδης εκτίμησε ότι η σκοπιμότητα της κατάθεσης είναι συγκεκριμένη και δεδομένη, καθώς «εξυπηρετεί την υπερασπιστική στρατηγική και των δύο γονέων». Πρόσθεσε ότι η κατάθεση αποσκοπεί στο να περιορίσει την ένταση του δόλου που αποδίδεται στη μητέρα, την 56χρονη γιατρό.

Ο δικηγόρος δήλωσε σχετικά: «Θέλει να αποδυναμώσει, να μικρύνει την ένταση του δόλου της μητέρας της. Θέλω να δω εάν είναι αληθές ή εάν είναι ένα υπερασπιστικό κατασκεύασμα».

Το ζήτημα της νομιμότητας των ιατρικών πράξεων

Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης αναφέρθηκε στο ζήτημα της νομιμότητας των ιατρικών πράξεων. Τόνισε ότι το γεγονός πως κάποιος εφαρμόζει μια πρακτική στα δικά του παιδιά δεν σημαίνει ότι αυτή είναι νόμιμη. Για να εξηγήσει τη θέση του, χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την κακοποίηση παιδιών.

Ο δικηγόρος υπογράμμισε ότι η κακοποίηση δεν καθίσταται νόμιμη επειδή ο γονέας θεωρεί πως ενεργεί για το καλό των παιδιών του, θέτοντας έτσι ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση των ιατρικών πράξεων που φέρεται να έγιναν.

Με πληροφορίες από: Topontiki