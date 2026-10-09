Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε την ΑΜΚ των 25,2 εκατ. ευρώ στον Παναθηναϊκό

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Γιάννης Αλαφούζος, προχώρησε στην πλήρη κάλυψη του ποσού. Η συγκεκριμένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ανερχόταν στο σημαντικό ύψος των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ. Η κίνηση αυτή προσφέρει μια ουσιαστική ένεση ρευστότητας στον Παναθηναϊκό, ενισχύοντας την οικονομική του κατάσταση.

Η κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Ο Γιάννης Αλαφούζος, ως ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, κάλυψε εξ ολοκλήρου την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία είχε προκηρυχθεί. Το συνολικό ποσό της ΑΜΚ ανερχόταν σε 25,2 εκατομμύρια ευρώ. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τον σύλλογο.

Το ποσό των 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, ή 25.200.000 ευρώ, όπως αναφέρεται, είναι ένα από τα μεγαλύτερα που έχει διαθέσει ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού» μέσω μιας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την προσωπική του δέσμευση και την οικονομική του στήριξη προς τον σύλλογο.

Η προκήρυξη και η σημασία της κίνησης

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου είχε προκηρυχθεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία είχε λάβει χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Η κάλυψή της από τον Γιάννη Αλαφούζο, λίγες ημέρες μετά την προκήρυξη, δείχνει την άμεση ανταπόκριση στις οικονομικές ανάγκες.

Με τη συγκεκριμένη ενέργεια, ο Γιάννης Αλαφούζος επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διάθεσή του να συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά το οικοδόμημα που έχει δημιουργηθεί στον Παναθηναϊκό. Η πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ προσφέρει στον σύλλογο την απαραίτητη ρευστότητα για την ομαλή λειτουργία του και την υλοποίηση των αγωνιστικών και διοικητικών του στόχων.

Οικονομική υποστήριξη και επενδύσεις

Η κίνηση αυτή του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού συνεχίζει να δείχνει και πρακτικά την πλήρη οικονομική υποστήριξη του οικοδομήματος που έχει στηθεί. Η συνέπεια στην οικονομική ενίσχυση είναι βασικό στοιχείο για την σταθερότητα και την ανάπτυξη του συλλόγου.

Η κάλυψη της ΑΜΚ έρχεται σε μια περίοδο όπου το κόστος του συλλόγου ανέβηκε αρκετά τη φετινή σεζόν. Αυτό οφείλεται στην περαιτέρω επένδυση που έγινε, ειδικά μέσω των μετεγγραφών που πραγματοποιήθηκαν κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Η οικονομική ενίσχυση είναι έτσι άμεσα συνδεδεμένη με την αγωνιστική ενδυνάμωση.

Η συνέχεια της στήριξης στον Παναθηναϊκό

Ο Γιάννης Αλαφούζος, καλύπτοντας την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην ενίσχυση του Παναθηναϊκού. Η πράξη αυτή αποτελεί συνέχεια της οικονομικής του συνεισφοράς, η οποία είναι σταθερή και ουσιαστική για την πορεία της ομάδας.

Η σημαντική αυτή χρηματοδότηση, ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, διασφαλίζει ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να διαχειριστεί τις τρέχουσες και μελλοντικές του υποχρεώσεις, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του στο υψηλότερο επίπεδο. Η κάλυψη της ΑΜΚ είναι ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας και προοπτικής για το «τριφύλλι».

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit