Φωτιά σε βιοτεχνίες στο Αιγάλεω: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, απομάκρυνση κατοίκων

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε δύο βιοτεχνίες παραγωγής και εμπορίας ρούχων και υφασμάτων, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στην περιοχή του Αιγάλεω, στον Ελαιώνα. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τη 1:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου 2026, και συνεχίζεται για ώρες. Λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και της μεγάλης ποσότητας εύφλεκτων υλικών, έχει αποφασιστεί η προληπτική απομάκρυνση ατόμων σε ακτίνα 400 μέτρων από τις εγκαταστάσεις.

Εξέλιξη της επιχείρησης κατάσβεσης

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 35 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν μεταβεί στο σημείο με 11 πυροσβεστικά οχήματα. Αρχικά, λίγο πριν τη μία, στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Παράλληλα, έχει επιστρατευτεί ειδικό όχημα με βραχίονα, προκειμένου να διευκολυνθεί η προσέγγιση των εστιών. Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Αιγάλεω, ο οποίος διαθέτει υδροφόρα οχήματα για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστών.

Προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επιβάρυνση της ατμόσφαιρας

Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν λόγω της καύσης των εύφλεκτων υλικών, έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές στα κτίρια των δύο βιοτεχνιών. Για λόγους ασφαλείας, αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση ατόμων που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις, σε ακτίνα 400 μέτρων.

Η διαδικασία απομάκρυνσης πραγματοποιείται με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει επιβαρυμένη, καθώς εξακολουθεί να βγαίνει πυκνός καπνός από τα κτίρια. Σύμφωνα με την κατεύθυνση που ακολουθεί το νέφος, οι καπνοί κινούνται προς τα νότια, στην πλευρά του Πειραιά.

Οι δυσκολίες στην αντιμετώπιση της φωτιάς

Η μεγάλη ποσότητα εύφλεκτων υλικών, όπως υφάσματα και ενδύματα, στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων εμποδίζει σημαντικά την κατάσβεση. Τα υλικά αυτά συντηρούν τη φωτιά και προκαλούν ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο, καθιστώντας δύσκολη την προσέγγιση των πυροσβεστών στις ενεργές εστίες.

Η διαμόρφωση του χώρου και οι περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης των δυνάμεων δημιουργούν νέα εμπόδια στην επιχείρηση. Η φωτιά εκδήλωνε αναζωπυρώσεις ακόμα και μετά τις 3:30 το ξημέρωμα.

Περιορισμός της πυρκαγιάς και διερεύνηση αιτιών

Παρά τις δυσκολίες, η πυρκαγιά πλέον έχει περιοριστεί και δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι απειλεί να επεκταθεί σε γειτονικά σημεία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ασφάλισαν την περίμετρο, αποτρέποντας το ενδεχόμενο εξάπλωσης της φωτιάς σε άλλες επιχειρήσεις και κατοικίες που βρίσκονται γύρω από τις βιοτεχνίες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν τις προσπάθειες, με στόχο να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψουν την εκδήλωση νέων εστιών.

Μαρτυρία κατοίκου για την έναρξη της πυρκαγιάς

Κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος, που βρισκόταν μπροστά από τη βιοτεχνία, περιέγραψε τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά. «Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή είχα πέσει και να ξαπλώσω γιατί έπιανα και δουλειά από το πρωί και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο», δήλωσε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί». Ο ίδιος ανέφερε πως πρόκειται για εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά «έχουν μέσα και υγραέρια απ’ ό,τι κατάλαβα και μπουκάλες που σκάγανε αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis