Η ακρίβεια επηρεάζει σοβαρά την υγεία: Τι διαπιστώνουν γιατροί και φαρμακοποιοί

Το αποτύπωμα της ακρίβειας έχει γίνει πλέον αισθητό και στον τομέα της Υγείας, επηρεάζοντας την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες και φάρμακα. Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπτουν από δηλώσεις του Αντώνη Αντωνιάδη και του Γιάννη Δαγρέ, αντιπροέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, οι οποίοι μίλησαν στα Παραπολιτικά 90,1.

Η δυσκολία πρόσβασης στην ιατρική φροντίδα

Όπως σημείωσε αρχικά ο κ. Αντωνιάδης, από το 2024 η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη σε ελλιπή ιατρική φροντίδα. Αυτή η κατάσταση αποδίδεται κυρίως στο κόστος, στη μεγάλη αναμονή για την παροχή φροντίδας, αλλά και στην μεγάλη απόσταση από τον γιατρό. Συγκεκριμένα, το ένα τρίτο των Ελλήνων δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ιατρική φροντίδα που χρειάζεται.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως στην Ελλάδα οι πολίτες πληρώνουν πολύ περισσότερα από την τσέπη τους για ιατρική φροντίδα, σε σύγκριση με άλλους Ευρωπαίους. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια τάση αμέλειας, ή αναγκαστικής αμέλειας, των επισκέψεων στον γιατρό, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που βιώνουν οι ασθενείς.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο για τους χρόνια πάσχοντες, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν συχνή ιατρική παρακολούθηση. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν επαρκείς δημόσιες δομές για να απευθυνθούν, με αποτέλεσμα να παραμελούν τις επισκέψεις τους σε ιατρεία. Για να αποφύγουν το κόστος, ζητούν ιατρικές συμβουλές στα φαρμακεία και στο διαδίκτυο. Φυσικό επακόλουθο αυτής της δυσκολίας είναι η αύξηση του άγχους, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί νέα προβλήματα υγείας.

Το κόστος των φαρμάκων και οι επιπτώσεις

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Δαγρές, αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, τόνισε ότι έχουν αυξηθεί τα «τεφτέρια με τα χρέη» στα φαρμακεία, όσο αυξάνεται και η ακρίβεια. Η ακρίβεια έχει επηρεάσει την υγεία ειδικά στο σκέλος που αφορά τα φάρμακα.

Ο κ. Δαγρές εξήγησε ότι εδώ και 15 χρόνια, από την εποχή της Τρόικα, πολλά φάρμακα ευρείας κατανάλωσης βγήκαν εκτός διατίμησης. Η αγορά απελευθερώθηκε και έκτοτε οι βιομηχανίες και οι εταιρείες ανεβάζουν διαρκώς τις τιμές τους. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει αυτά τα σκευάσματα να ξαναμπούν σε καθεστώς διατίμησης.

Επιπλέον, αυξημένη είναι και η συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα. Πριν τα μνημόνια, η συμμετοχή ήταν στο 10-11%, μετά εκτινάχθηκε κοντά στο 30% και τώρα, αν και μειώθηκε, παραμένει ψηλά στο 20-21%.

Ο ρόλος των φαρμακείων και ο έλεγχος των συμπληρωμάτων

Ο αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής αναφέρθηκε και στο πρόβλημα που υπάρχει με μια σειρά προϊόντων, όπως οι βιταμίνες, που πωλούνται στο διαδίκτυο. Οι βιταμίνες δεν είναι αθώες, καθώς έχουν αντενδείξεις και αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα. Για τον λόγο αυτό, θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στην εν λόγω αγορά.

Τέλος, ο κ. Δαγρές υπογράμμισε ότι τα φαρμακεία συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10.000 φαρμακεία με επιστήμονες φαρμακοποιούς που μπορούν να παραπέμψουν τους ασθενείς στην σωστή ειδικότητα γιατρού, προσφέροντας έτσι μια πρώτη γραμμή υποστήριξης.

Με πληροφορίες από: parapolitika.gr