Οι Victory Collapse παρουσιάζουν το νέο τους βίντεο κλιπ «Fighting Someone Else's Depression»

Οι Victory Collapse επιστρέφουν δυναμικά στην ελληνική μουσική σκηνή, παρουσιάζοντας το τρίτο κατά σειρά βίντεο κλιπ από τον πρόσφατο δίσκο τους, «Non Player Characters». Το νέο οπτικοακουστικό δημιούργημα αφορά το τραγούδι «Fighting Someone Else's Depression» και κυκλοφορεί από την Inner Ear Records. Το κλιπ συνδυάζει αρμονικά ήχο και εικόνα, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία στους θεατές και ακροατές.

Η επιστροφή των Victory Collapse και ο νέος δίσκος

Η μπάντα Victory Collapse συνεχίζει την παρουσίαση του νέου της δίσκου «Non Player Characters», ο οποίος κυκλοφορεί μέσω της Inner Ear Records. Το «Fighting Someone Else's Depression» αποτελεί το τρίτο βίντεο κλιπ που προέρχεται από αυτή τη δουλειά, σηματοδοτώντας την ενεργή τους πορεία. Η δημιουργία ενός βίντεο κλιπ, όπως αναφέρεται, επιδιώκει την αρμονική σύνδεση ήχου, εικόνας, ερμηνείας, μουσικής δημιουργίας και σκηνοθετικής ματιάς.

Στην περίπτωση του συγκεκριμένου κλιπ, η πρόσληψη από τον θεατή/ακροατή δείχνει ότι επιτυγχάνεται αυτή η ένωση τραγουδιού-εικόνας. Παρά την αναζήτηση ενός «τέλειου τριγώνου» στην οπτικοακουστική δημιουργία, η μπάντα και οι συντελεστές φαίνεται να αγκαλιάζουν μια «ποθητή ατέλεια», η οποία καθιστά το κομμάτι ακόμα πιο θελκτικό τόσο ακουστικά όσο και οπτικά. Ο λόγος, ο ήχος και η εικόνα συνυπάρχουν, ακόμα κι αν δεν φτιάχνουν το απόλυτα ισόπλευρο τρίγωνο.

Το ηχητικό τοπίο του «Fighting Someone Else's Depression»

Το τραγούδι «Fighting Someone Else's Depression» μεταφέρει τον ακροατή σε μια ατμόσφαιρα αστικού τοπίου, μέσα σε ένα διαμέρισμα που θα μπορούσε να βρίσκεται σε οποιαδήποτε μητρόπολη του κόσμου. Ο ήχος περιγράφεται ως επίμονος και φαινομενικά αφιλόξενος, δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό, synth ηχοτοπίο που φέρνει μνήμες από το παρελθόν και παράγει έναν χαρακτηριστικό θόρυβο.

Ωστόσο, η δυναμική του κομματιού αλλάζει με την είσοδο των ηλεκτρικών κιθάρων, των ντραμς και μιας φωνής που διαθέτει psychedelic και vintage style στοιχεία. Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στον ακροατή να αφεθεί στην ιστορία που ξεδιπλώνεται μέσα από τους ήχους και τους στίχους. Η συνολική αίσθηση που αποπνέει το τραγούδι παραπέμπει σε ένα έντονο British pop/rock vibe, παρά το γεγονός ότι οι Victory Collapse είναι Έλληνες δημιουργοί, κάτι που υπογραμμίζει την ικανότητά τους να επικοινωνούν μέσω της παγκόσμιας γλώσσας της μουσικής.

Η σκηνοθετική ματιά της Μυρτώς Τζήμα

Η σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ για το «Fighting Someone Else's Depression» φέρει την υπογραφή της Μυρτώς Τζήμα. Η σκηνοθέτρια παραδίδει ένα αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται ως «χειροποίητο», με την αισθητική του να τοποθετείται κάπου ανάμεσα στο «Faces» του Κασσεβέτη και στις δημιουργίες του Γκας Βαν Σαντ. Αυτές οι αναφορές υποδηλώνουν μια προσέγγιση που συνδυάζει την ελληνική κινηματογραφική παράδοση με διεθνείς επιρροές, δημιουργώντας ένα μοναδικό οπτικό αποτέλεσμα.

Η σκηνοθετική προσέγγιση επιτρέπει στον θεατή να αφεθεί στο κύμα της εικόνας και του ήχου. Η σύνδεση της μουσικής με την οπτική αφήγηση είναι τέτοια που οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία, όπου ο ακροατής και θεατής «ακούει, βλέπει και… πετάει», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η Μυρτώ Τζήμα φαίνεται να έχει συλλάβει την ουσία του κομματιού, μεταφράζοντάς την σε εικόνες που ενισχύουν το συναίσθημα και την ατμόσφαιρα.

Η πρωταγωνίστρια και η περιπλάνηση στην Νέα Υόρκη

Κεντρικό πρόσωπο στο βίντεο κλιπ είναι η Nata Revak, μια νεαρή γυναίκα με μάτια που περιγράφονται ως καθηλωτικά. Η παρουσία της είναι καθοριστική, καθώς τη βλέπουμε να περιπλανιέται στην Νέα Υόρκη, ενώ η κάμερα την ακολουθεί πιστά. Αυτή η κινηματογραφική παρακολούθηση δημιουργεί μια αίσθηση σύνδεσης με την πρωταγωνίστρια, καθώς η κάμερα «περπατά» και «χορεύει» μαζί της, αποτυπώνοντας την περιπλάνησή της στην μητρόπολη.

Μέσα από το βλέμμα της Nata Revak, ο θεατής νιώθει ότι τη βλέπει και ταυτόχρονα τον βλέπει και εκείνη. Η ερμηνεία της επιτρέπει να δέχεται και να μοιράζει τα συναισθήματα που απορρέουν από το τραγούδι και την αστική ατμόσφαιρα. Η επιλογή της Νέας Υόρκης ως σκηνικού ενισχύει το αστικό τοπίο που περιγράφεται και στους στίχους του τραγουδιού, δημιουργώντας ένα συνεκτικό οπτικοακουστικό σύνολο που καθηλώνει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta