Την αλληλεγγύη της στον 32χρονο αντιφασίστα, ο οποίος δέχτηκε δολοφονική επίθεση από νεοναζί στην Ελευσίνα το μεσημέρι της Πέμπτης, εξέφρασε η Μάγδα Φύσσα. Η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα επισκέφτηκε τον τραυματισμένο άνδρα στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται για τρίτη ημέρα. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους δράστες, με τον έναν να έχει ήδη παραδοθεί, ενώ οι έρευνες για τον δεύτερο συνεχίζονται.

Η επίσκεψη της Μάγδας Φύσσα στο νοσοκομείο

Η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε από νεοναζί της Χρυσής Αυγής, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Εκεί επισκέφτηκε τον 32χρονο αντιφασίστα, ο οποίος νοσηλεύεται μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχτηκε. Σκοπός της επίσκεψής της ήταν να του εκφράσει τη συμπαράστασή της και την αλληλεγγύη της.

Σε δήλωσή της, η Μάγδα Φύσσα τόνισε ότι είναι «άκρως ανησυχητικό το ενδεχόμενο να συγκαλυφθεί η δράση των νεοναζί». Η παρουσία της στο πλευρό του 32χρονου υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης απέναντι σε τέτοια περιστατικά.

Η δολοφονική επίθεση στην Ελευσίνα

Η επίθεση στον 32χρονο αντιφασίστα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. Οι δράστες του κατάφεραν δύο πλήγματα με μαχαίρι, στην κοιλιά και στον θώρακα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο άνδρας νοσηλεύεται από τότε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο 32χρονος περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης. Όπως ανέφερε, οι δράστες του συστήθηκαν ως φασίστες, λέγοντάς του «είμαστε οι τάδε φασίστες και εδώ είμαστε εμείς και κάτι τέτοια». Ο ίδιος αρχικά δεν θεώρησε ότι είχαν έρθει για δολοφονική επίθεση, αλλά «για να φωνάξουν και να φανούν».

Σύμφωνα με την αφήγησή του, ο ένας από τους δράστες του επιτέθηκε, αλλά ο 32χρονος κατάφερε να αμυνθεί. Τότε, ο φασίστας άρχισε να φωνάζει στον φίλο του «”σφάξ’ τον”, ούρλιαζε “δώσε τον”». Ο 32χρονος πρόσθεσε ότι δεν είχε υποψιαστεί πως στις 16:10 θα προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν κάτω από το σπίτι του, καθώς θεωρούσε ότι θα έκαναν «βλαχομαγκιές», αλλά «είχαν σκοπό, είχαν τα μαχαίρια στα χέρια».

Η ταυτότητα των δραστών και η αστυνομική έρευνα

Οι δράστες της επίθεσης έχουν ταυτοποιηθεί από την Παρασκευή. Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο. Ο 22χρονος παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 18χρονου.

Στο σπίτι του 22χρονου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα και βρήκαν διάφορα αντικείμενα που κατασχέθηκαν. Μεταξύ αυτών ήταν μία σιδερογροθιά, σουγιάδες, ένας πυρσός, καθώς και αυτοκόλλητα και μπλούζες της ακροδεξιάς οργάνωσης «Αυτόνομη Εθνικιστική Νεολαία».

Ο διάλογος με τους δράστες

Ο 32χρονος αντιφασίστας, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ρώτησε τους δράστες για τον λόγο που επέλεξαν να επιτεθούν σε εκείνον. «Του ρώτησα “γιατί εμένα;”», δήλωσε. Η απάντηση που έλαβε από τους δράστες ήταν συγκεκριμένη και αποκαλυπτική των κινήτρων τους. «Μου είπε: “Εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Αν ξέραμε κάποιον άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον”».

Αντιφασιστική συγκέντρωση στην Ελευσίνα

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων για την επίθεση, έχει προγραμματιστεί αντιφασιστική συγκέντρωση στην Ελευσίνα. Η συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου, εκφράζοντας την καταδίκη τέτοιων πράξεων και τη στήριξη στον 32χρονο.

Με πληροφορίες από: Topontiki