Έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους: Επτά τραυματίες, δύο σε σοβαρή κατάσταση

Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, που βρίσκονται στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό συνολικά επτά ατόμων, εκ των οποίων οι δύο νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της Κορίνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας, ενώ οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Το χρονικό της έκρηξης

Η έκρηξη έλαβε χώρα σε εξωτερικό χώρο του εργοστασίου, συγκεκριμένα έξω από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το συμβάν συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών που πραγματοποιούσε εξωτερικό συνεργείο. Οι εργασίες αυτές διεξάγονταν στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, όταν ξαφνικά σημειώθηκε η έκρηξη, προκαλώντας άμεσα αναστάτωση και κινητοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ένα σωλήνα που έσκασε, πυροδοτώντας τη μεγάλη έκρηξη. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρχών και των σωστικών συνεργείων, καθώς υπήρχαν αναφορές για τραυματισμούς ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο των εργασιών. Η έκρηξη σημειώθηκε στα διυλιστήρια της Motor Oil, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Ο αριθμός και η κατάσταση των τραυματιών

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά επτά εργαζόμενοι. Δύο από αυτούς φέρουν πολύ σοβαρά τραύματα και η κατάστασή τους κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη από τους θεράποντες ιατρούς. Οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι δίνουν μάχη για τη ζωή τους, υποδεικνύοντας τη σοβαρότητα του συμβάντος και την ανάγκη για εντατική ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Παράλληλα, πέντε ακόμη άτομα τραυματίστηκαν ελαφρύτερα κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και υποβλήθηκαν σε εξετάσεις. Η άμεση μεταφορά τους κρίθηκε επιτακτική λόγω της φύσης των τραυμάτων που υπέστησαν.

Η κινητοποίηση των αρχών

Μετά την έκρηξη, πέντε ασθενοφόρα έσπευσαν στον χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil για να παραλάβουν τους τραυματίες. Τα ασθενοφόρα μετέφεραν τους επτά τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου και νοσηλεύονται. Η άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνεργείων βοήθησε στην ταχεία μεταφορά των παθόντων, διασφαλίζοντας την παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας.

Το νοσοκομείο της Κορίνθου ενημέρωσε την αστυνομία για την άφιξη δύο τραυματιών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι τραυματίστηκαν εξαιτίας έκρηξης έξω από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Κλιμάκιο της αστυνομίας μετέβη τόσο στο σημείο του συμβάντος όσο και στο νοσοκομείο για τη συλλογή πληροφοριών και την καταγραφή του περιστατικού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, την ώρα του περιστατικού πραγματοποιούνταν εργασίες από συνεργείο.

Δεν υπήρξε ανάγκη για την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν κλήθηκε να επέμβει στο σημείο της έκρηξης. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε εκδήλωση πυρκαγιάς μετά το συμβάν, γεγονός που περιορίζει τις συνέπειες της έκρηξης και αποτρέπει περαιτέρω κινδύνους. Η απουσία φωτιάς αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση του περιστατικού, καθώς μια πυρκαγιά θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερες καταστάσεις και εκτεταμένες ζημιές.

Οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η έκρηξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Η προσοχή παραμένει στραμμένη στην κατάσταση της υγείας των δύο σοβαρά τραυματιών, οι οποίοι συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Κορίνθου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Ieidiseis