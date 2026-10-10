Μηχανική βλάβη σε ταχύπλοο καταμαράν με 183 επιβάτες στη διαδρομή Αίγινα-Πειραιάς

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο επιβατηγό ταχύπλοο καταμαράν «Aero 4», ενώ εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Αίγινα προς τον Πειραιά. Το πλοίο μεταφέρει 183 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος και, παρά το πρόβλημα, συνεχίζει την πορεία του με μειωμένη ταχύτητα. Μέχρι στιγμής, το πλήρωμα δεν έχει ζητήσει καμία συνδρομή για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Το περιστατικό και η φύση της βλάβης

Το ταχύπλοο καταμαράν, με την ονομασία «Aero 4», αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου του δρομολογίου. Η βλάβη εντοπίστηκε συγκεκριμένα στη δεξιά κύρια μηχανή του πλοίου. Το «Aero 4» εκτελούσε τη διαδρομή που συνδέει το λιμάνι της Αίγινας με αυτό του Πειραιά, όταν παρουσιάστηκε το ζήτημα.

Το πλοίο, το οποίο φέρει σημαία Κύπρου, συνέχισε την πορεία του παρά τη βλάβη. Η λειτουργία της δεξιάς κύριας μηχανής επηρεάστηκε, ωστόσο το καταμαράν διατήρησε την ικανότητα να πλέει. Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στο «Aero 4» να συνεχίσει το ταξίδι του προς τον προορισμό του, αν και με διαφορετικό ρυθμό.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα εν πλω

Επί του επιβατηγού ταχύπλοου καταμαράν «Aero 4» βρίσκονται συνολικά 183 επιβάτες. Αυτοί οι επιβάτες ταξιδεύουν από την Αίγινα με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Η παρουσία τους στο πλοίο καθιστά το περιστατικό σημαντικό, καθώς αφορά τη μεταφορά ενός μεγάλου αριθμού ατόμων.

Εκτός από τους επιβάτες, στο πλοίο υπηρετούν και 12 μέλη πληρώματος. Το πλήρωμα είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του σκάφους και την ασφάλεια των επιβαινόντων. Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος παραμένουν εντός του πλοίου, καθώς αυτό συνεχίζει την πορεία του προς τον Πειραιά μετά την εμφάνιση της μηχανικής βλάβης.

Η πορεία με μειωμένη ταχύτητα

Παρά τη μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε στη δεξιά κύρια μηχανή, το «Aero 4» συνεχίζει την προγραμματισμένη του διαδρομή προς το λιμάνι του Πειραιά. Η πορεία του πλοίου διεξάγεται με μειωμένη ταχύτητα, ως άμεση συνέπεια του προβλήματος που προέκυψε. Αυτή η προσαρμογή στην ταχύτητα είναι απαραίτητη για την ασφαλή συνέχιση του ταξιδιού.

Το καταμαράν κατευθύνεται σταθερά προς τον τελικό του προορισμό, τον Πειραιά. Η μειωμένη ταχύτητα επιτρέπει στο πλήρωμα να διαχειριστεί την κατάσταση, διασφαλίζοντας την ομαλή άφιξη του πλοίου. Η απόφαση να συνεχιστεί το ταξίδι με αυτόν τον τρόπο υποδεικνύει ότι η βλάβη δεν κρίθηκε τόσο σοβαρή ώστε να απαιτήσει άμεση ακινητοποίηση ή εκτροπή.

Καλές καιρικές συνθήκες και απουσία αιτήματος συνδρομής

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην θαλάσσια περιοχή όπου πλέει το «Aero 4» είναι καλές. Αυτό το στοιχείο αποτελεί έναν ευνοϊκό παράγοντα για τη διαχείριση της κατάστασης, καθώς δεν προστίθενται επιπλέον δυσκολίες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Οι καλές συνθήκες επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση του ταξιδιού με μειωμένη ταχύτητα.

Το πλήρωμα του ταχύπλοου καταμαράν δεν έχει ζητήσει καμία συνδρομή από εξωτερικούς φορείς. Συγκεκριμένα, δεν έχει υποβληθεί αίτημα για βοήθεια προς το Λιμενικό Σώμα. Η απουσία αιτήματος συνδρομής υποδηλώνει ότι οι υπεύθυνοι του πλοίου εκτιμούν πως μπορούν να διαχειριστούν το πρόβλημα και να ολοκληρώσουν το δρομολόγιο αυτόνομα, φτάνοντας στον Πειραιά με ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki