Τροχαίο στον Πύργο: Ηλικιωμένος οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία και έπεσε πάνω σε επτά αυτοκίνητα

Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία και εκτεταμένες υλικές ζημιές σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο του Πύργου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Υψηλάντου, όταν ηλικιωμένος οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Ως αποτέλεσμα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και προσέκρουσε διαδοχικά σε περίπου επτά άλλα αυτοκίνητα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Το περιστατικό στην οδό Υψηλάντου

Συγκεκριμένα, το τροχαίο συνέβη το πρωί της Παρασκευής, στην κεντρική οδό Υψηλάντου του Πύργου. Ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, φέρεται να έχασε τον έλεγχο της πορείας του οχήματος. Η ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου οδήγησε σε μία σειρά συγκρούσεων με άλλα σταθμευμένα ή κινούμενα οχήματα στην περιοχή.

Οι σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν γρήγορα, καθώς το όχημα του ηλικιωμένου οδηγού προσέκρουσε διαδοχικά σε περίπου επτά αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα, δημιουργώντας ένα σοβαρό πρόβλημα στην κυκλοφορία και προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η ξαφνική αδιαθεσία του οδηγού

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αιτία της απώλειας ελέγχου του οχήματος από τον ηλικιωμένο οδηγό ήταν μία ξαφνική αδιαθεσία που φέρεται να αισθάνθηκε ενώ οδηγούσε. Η αδιαθεσία αυτή είχε ως συνέπεια ο οδηγός να μην μπορεί να διαχειριστεί το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να παρεκκλίνει από την πορεία του και να προκαλέσει το ατύχημα.

Η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου άνδρα, ο οποίος τραυματίστηκε από το περιστατικό, αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας. Η ξαφνική αυτή αδιαθεσία εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές ως η πιθανή αιτία για την απώλεια του ελέγχου, γεγονός που οδήγησε στην πρόσκρουση με τα υπόλοιπα οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο.

Εκτεταμένες υλικές ζημιές και τραυματισμός

Από την ανεξέλεγκτη πορεία του αυτοκινήτου του ηλικιωμένου οδηγού, προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές σε περίπου επτά αυτοκίνητα. Οι ζημιές αυτές ήταν εκτεταμένες, επηρεάζοντας πολλά σημεία των οχημάτων και απαιτώντας πιθανότατα επισκευές ή ακόμα και ολική αντικατάσταση για ορισμένα από αυτά. Το μέγεθος των ζημιών καταδεικνύει τη σφοδρότητα των διαδοχικών προσκρούσεων.

Πέρα από τις υλικές ζημιές, ο ηλικιωμένος οδηγός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Ο τραυματισμός του κατέστησε αναγκαία την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας του μετά τον τραυματισμό παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών

Αμέσως μετά το τροχαίο, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματισμένο ηλικιωμένο οδηγό και τον μετέφερε χωρίς καθυστέρηση στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Εκεί, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη για τους τραυματισμούς που υπέστη.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας έφτασαν στον τόπο του ατυχήματος προκειμένου να καταγράψουν το περιστατικό. Πραγματοποίησαν αυτοψία, κατέγραψαν τις ζημιές που προκλήθηκαν στα εμπλεκόμενα οχήματα και συνέλεξαν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Η διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τροχαίο ατύχημα. Βασικό σημείο της έρευνας είναι η επιβεβαίωση της ξαφνικής αδιαθεσίας του οδηγού και ο τρόπος που αυτή επηρέασε την ικανότητά του να ελέγχει το όχημα. Η διερεύνηση θα καλύψει όλα τα δεδομένα του συμβάντος.

Η συλλογή μαρτυριών και η εξέταση των στοιχείων από το σημείο της σύγκρουσης είναι σε εξέλιξη. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι παράγοντες που συνέβαλαν στην απώλεια ελέγχου και στις διαδοχικές προσκρούσεις, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου περιστατικού στο κέντρο του Πύργου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos