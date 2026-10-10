Η δημογραφική κρίση βαθαίνει: Νέο ιστορικό χαμηλό στις γεννήσεις το 2026

Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα λαμβάνει ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς τα νεότερα στοιχεία για τις γεννήσεις προμηνύουν ένα νέο ιστορικό αρνητικό ρεκόρ για το 2026. Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μακροχρόνια τάση πληθυσμιακής συρρίκνωσης, την οποία οι μέχρι σήμερα κυβερνητικές παρεμβάσεις δεν έχουν καταφέρει να αναστρέψουν. Τα δεδομένα του πρώτου οκταμήνου του τρέχοντος έτους εντείνουν τις ανησυχίες για την πορεία του πληθυσμού, καθώς το φαινόμενο της πληθυσμιακής μείωσης συνεχίζει να επιδεινώνεται.

Τα ανεπίσημα στοιχεία για το 2026 και οι προβλέψεις

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), υπό τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 περιορίστηκαν στις 43.339. Αυτός ο αριθμός δημιουργεί σοβαρές ανησυγίες ότι ο συνολικός αριθμός γεννήσεων στο τέλος της χρονιάς θα είναι ακόμη μικρότερος από εκείνον που καταγράφηκε το 2025, θέτοντας τη χώρα μπροστά σε ένα νέο ιστορικό αρνητικό ρεκόρ.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του οκταμήνου, παρόλο που είναι ανεπίσημα, χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα αξιόπιστα. Εφόσον επιβεβαιωθούν και η ίδια αρνητική τάση διατηρηθεί έως τον Δεκέμβριο, οι γεννήσεις εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν τις 65.000. Αυτή η πρόβλεψη σημαίνει ότι ο αριθμός των γεννήσεων θα υποχωρήσει κάτω από το ήδη ιστορικά χαμηλό επίπεδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος.

Η επίσημη εικόνα του 2025 και το φυσικό ισοζύγιο

Η τελευταία επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την 1η Οκτωβρίου 2026, επιβεβαιώνει ότι το δημογραφικό πρόβλημα εξακολουθεί να επιδεινώνεται στη χώρα. Συγκεκριμένα, το 2025 γεννήθηκαν στην Ελλάδα μόλις 65.618 παιδιά, έναντι 68.467 γεννήσεων που είχαν καταγραφεί το 2024. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μείωση της τάξης του 4,2% μέσα σε ένα έτος.

Την ίδια χρονιά, οι θάνατοι ανήλθαν σε 121.841. Ως εκ τούτου, το φυσικό ισοζύγιο του πληθυσμού ήταν αρνητικό κατά 56.223 άτομα. Με άλλα λόγια, για κάθε 100 παιδιά που γεννήθηκαν το 2025, αντιστοιχούσαν περίπου 186 θάνατοι. Αυτή η αναλογία αποτυπώνει με σαφήνεια την ένταση της δημογραφικής ανισορροπίας που παρατηρείται στην Ελλάδα.

Η μακροχρόνια τάση πληθυσμιακής μείωσης

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί ένα συγκυριακό φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε μια σταθερή, μακροχρόνια τάση. Από το 2011 και μετά, κάθε χρονιά καταγράφονται περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή πληθυσμιακή συρρίκνωση. Συνολικά, από το 2011 έως και το 2025, οι θάνατοι στην Ελλάδα ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 567.618.

Ο αριθμός αυτός αναδεικνύει το μέγεθος της φυσικής πληθυσμιακής μείωσης που έχει συντελεστεί μέσα σε μόλις δεκαπέντε χρόνια. Η υποχώρηση των γεννήσεων συνεχίζεται παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για την ενίσχυση των οικογενειών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις δεν έχουν καταφέρει να αναστρέψουν την αρνητική πορεία του δημογραφικού δείκτη.

Οι πηγές των δεδομένων και η επιβεβαίωση της κρίσης

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) βασίζονται σε επεξεργασία δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του Υπουργείου Εσωτερικών. Η ΕΝΥΠΕΚΚ, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλου, αναδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει τόσο από τα ανεπίσημα στοιχεία του 2026 όσο και από τα επίσημα δεδομένα του 2025 επιβεβαιώνει ότι η δημογραφική κρίση παραμένει ένα από τα πλέον πιεστικά ζητήματα για τη χώρα. Η τάση αυτή, με πάνω από 567.000 περισσότερους θάνατους από γεννήσεις μέσα σε 15 χρόνια, αποτελεί ένα νέο ιστορικό αρνητικό ρεκόρ που απειλεί τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki