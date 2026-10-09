Η Κάρολαϊν Λέβιτ εντάσσεται στο Fox News ως αναλύτρια

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, εντάσσεται στο δημοσιογραφικό ενημερωτικό δυναμικό του Fox News. Η συνεργασία της με το συντηρητικό ειδησεογραφικό δίκτυο θα αρχίσει την 1η Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η διευθύνουσα σύμβουλος της Fox News Media, Σούζαν Σκοτ. Η Λέβιτ θα προσφέρει πολιτικό σχόλιο και ανάλυση στους τηλεθεατές του καναλιού.

Η νέα της θέση και η έναρξη συνεργασίας

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, αναλαμβάνει νέο ρόλο ως αναλύτρια στο Fox News. Η ανακοίνωση της ένταξής της στο δημοσιογραφικό δυναμικό του δικτύου έγινε από την Σούζαν Σκοτ, διευθύνουσα σύμβουλο της Fox News Media. Η συνεργασία της Λέβιτ με το κανάλι θα ξεκινήσει επίσημα την 1η Νοεμβρίου.

Η Σκοτ υπογράμμισε ότι η άμεση εμπειρία της Κάρολαϊν στον Λευκό Οίκο, καθώς και στην προεκλογική εκστρατεία, της προσφέρει μια ξεκάθαρη κατανόηση του σημερινού πολιτικού τοπίου. Αυτή η εμπειρία θεωρείται πολύτιμη για τον ρόλο της ως σχολιάστριας και αναλύτριας.

Η εμπειρία της στον Λευκό Οίκο

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, σε ηλικία 29 ετών, αποτέλεσε την 36η Εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν η νεότερη ηλικιακά από κάθε προηγούμενο προκάτοχο της σε αυτή τη θέση. Η θητεία της στον Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου.

Η απόφασή της να αποχωρήσει από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου οφειλόταν στην επιθυμία της να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της. Η Λέβιτ δήλωσε έτοιμη να μεταφέρει στους τηλεθεατές του Fox τη δική της ξεχωριστή ματιά, καθώς και «την ίδια ενέργεια και ειλικρίνεια» που χαρακτήρισαν τη θητεία της στον Λευκό Οίκο.

Δηλώσεις για τη συνεργασία

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Fox News Media, Σούζαν Σκοτ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κάρολαϊν Λέβιτ διαθέτει μια σαφή κατανόηση του πολιτικού τοπίου. Αυτό οφείλεται στην άμεση εμπειρία που απέκτησε στον Λευκό Οίκο και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Από την πλευρά της, η Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε ενθουσιασμένη για τη νέα της συνεργασία. Υποσχέθηκε να μεταφέρει στους τηλεθεατές του Fox τη δική της ξεχωριστή οπτική γωνία, διατηρώντας την ίδια ενέργεια και ειλικρίνεια που επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας της στον Λευκό Οίκο.

Η παράδοση των προκατόχων της

Η μεταπήδηση της Κάρολαϊν Λέβιτ από την πολιτική στην τηλεόραση και την ενημέρωση ακολουθεί μια καθιερωμένη παράδοση. Προκάτοχοί της από την πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ είχαν επίσης ενταχθεί στο Fox News μετά την αποχώρησή τους από την Ουάσινγκτον.

Μεταξύ αυτών των προσώπων συγκαταλέγονται η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς και η Κέιλι ΜακΕνάνι, οι οποίες ακολούθησαν παρόμοια πορεία. Αυτό το μοτίβο δείχνει μια τάση πρώην στελεχών του Λευκού Οίκου να συνεχίζουν την καριέρα τους στον χώρο των ειδήσεων, προσφέροντας την εμπειρία τους σε τηλεοπτικά δίκτυα.

Εγκώμια από τον Λευκό Οίκο

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, εξέφρασε τα εγκώμιά του για την Κάρολαϊν Λέβιτ. Σε ανακοίνωσή του, την χαρακτήρισε ως «μία από τις καλύτερες και πιο αποτελεσματικές επικοινωνιολόγους».

Ο Τσουνγκ σημείωσε επίσης ότι όλοι στον Λευκό Οίκο είναι ενθουσιασμένοι με αυτή την ευκαιρία που δίνεται στη Λέβιτ. Θεωρεί ότι θα μπορέσει να απευθυνθεί στο κοινό του FOX News για να παρουσιάσει την επιτυχημένη ατζέντα του Προέδρου Τραμπ και να τονίσει τη σκληρή δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση για τον αμερικανικό λαό.

Με πληροφορίες από: Topontiki