Η Έβερτον στο πωλητήριο: Οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες αναζητούν νέους επενδυτές

Η Έβερτον ετοιμάζεται για μια καινούρια αρχή, καθώς οι Αμερικανοί ιδιοκτήτες της αποφάσισαν να τη βάλουν στο πωλητήριο, σχεδόν δύο χρόνια αφότου την απέκτησαν. Ο αμερικανικός όμιλος Φρίντκιν, ο οποίος ελέγχει επίσης και την ιταλική Ρόμα, ανακοίνωσε επίσημα ότι αναζητά νέους επενδυτές. Μάλιστα, είναι ανοιχτός ακόμα και στο να παραχωρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του συλλόγου.

Η απόφαση για πωλητήριο και η οικογένεια Φρίντκιν

Η απρόσμενη αυτή είδηση έρχεται να ταράξει τα νερά του αγγλικού ποδοσφαίρου, καθώς η οικογένεια Φρίντκιν αποφάσισε να βάλει πωλητήριο στην Έβερτον. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί αίσθηση, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι Αμερικάνοι ανέλαβαν τα ηνία των «ζαχαρωτών» μόλις τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο όμιλος Φρίντκιν, γνωστός και από τον έλεγχο της ιταλικής Ρόμα, έχει πλέον προσλάβει μια εξειδικευμένη τράπεζα, ώστε να αναζητήσει σοβαρούς αγοραστές για τον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Η κατάσταση του συλλόγου κατά την εξαγορά

Όταν οι Αμερικάνοι ιδιοκτήτες ανέλαβαν την Έβερτον τον Δεκέμβριο του 2024, ο σύλλογος βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Η ομάδα ήταν πνιγμένη στα χρέη και αντιμετώπιζε σοβαρά διοικητικά προβλήματα, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα περίπλοκη.

Η ανάληψη των ηνίων από την οικογένεια Φρίντκιν τότε, θεωρήθηκε ως μια κίνηση που θα έδινε νέα πνοή σε έναν ιστορικό σύλλογο που περνούσε μια περίοδο αβεβαιότητας.

Οι επιτυχίες των Αμερικανών ιδιοκτητών

Στα δύο αυτά χρόνια που βρίσκονται στο τιμόνι της Έβερτον, οι νέοι ιδιοκτήτες κατάφεραν να βάλουν μια τάξη στα οικονομικά της ομάδας. Η οικονομική εξυγίανση ήταν ένας από τους βασικούς τους στόχους και φαίνεται πως επιτεύχθηκε.

Παράλληλα, ολοκλήρωσαν το μεγάλο έργο της μετακόμισης στο υπερσύγχρονο στάδιο Hill Dickinson, αφήνοντας πίσω το ιστορικό Goodison Park. Η ολοκλήρωση του νέου γηπέδου αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τον σύλλογο.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Τώρα που ο κύριος στόχος τους επιτεύχθηκε, οι ιδιοκτήτες θεωρούν πως είναι η κατάλληλη στιγμή να παραδώσουν τη σκυτάλη. Η πρόθεσή τους είναι να βρεθεί κάποιος που θα μπορεί να πατήσει σε αυτές τις βάσεις και να φτάσει την Έβερτον ακόμα ψηλότερα.

Η απόφαση αυτή υποδηλώνει μια στρατηγική κίνηση, καθώς οι Αμερικάνοι ιδιοκτήτες πιστεύουν ότι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους όσον αφορά την αρχική σταθεροποίηση και ανάπτυξη του συλλόγου.

Αιφνιδιασμός και ελκυστικότητα για επενδυτές

Η είδηση του πωλητηρίου αιφνιδίασε τους πάντες, ακόμα και τον προπονητή των «ζαχαρωτών», Ντέιβιντ Μόγιες. Ο Μόγιες έμαθε την είδηση λίγες ώρες πριν από τη συνέντευξη Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης με τη Χαλ.

Πάντως, η προοπτική εξαγοράς της Έβερτον θεωρείται πλέον πιο ελκυστική από ότι παλαιότερα για κάποιον πιθανό επενδυτή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ομάδα είναι σταθεροποιημένη οικονομικά και διαθέτει ένα σύγχρονο γήπεδο, στοιχεία που ενισχύουν την αξία της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta