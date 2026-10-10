Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Έξι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας έξι κεντρικών σταθμών της Γραμμής 3 του Μετρό, στο πλαίσιο συνεχιζόμενων τεχνικών παρεμβάσεων για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, με αποτέλεσμα οι συγκεκριμένοι σταθμοί να κλείνουν νωρίτερα από το καθορισμένο ωράριο. Για την απρόσκοπη εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ έχει προβλέψει τη λειτουργία προσωρινής λεωφορειακής γραμμής.

Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δύο χρονικές περιόδους, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ. Η πρώτη περίοδος ξεκινά την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.

Η δεύτερη περίοδος εργασιών έχει προγραμματιστεί από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Κατά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι σταθμοί θα κατεβάζουν ρολά στις 21:40 το βράδυ, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, οι σταθμοί που θα επηρεαστούν από τις τροποποιήσεις είναι οι «Πανόρμου», «Κατεχάκη», «Εθνική Άμυνα», «Χολαργός», «Νομισματοκοπείο» και «Αγία Παρασκευή».

Οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα «Αμπελόκηποι – Χαλάνδρι», γεγονός που οδηγεί στο προσωρινό κλείσιμο των ενδιάμεσων σταθμών.

Διαμόρφωση δρομολογίων της Γραμμής 3

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα διαιρείται. Τα δρομολόγια θα διεξάγονται αποκλειστικά σε δύο τμήματα.

Το ένα τμήμα θα είναι «Δημοτικό Θέατρο – Αμπελόκηποι» και το άλλο «Χαλάνδρι – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο». Μετά τις 21:40, οι συρμοί δεν θα διέρχονται από το τμήμα όπου θα εκτελούνται οι εργασίες.

Τελευταίες αναχωρήσεις πριν τις εργασίες

Πριν από την εφαρμογή του μέτρου κλεισίματος των σταθμών, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν με συγκεκριμένο ωράριο. Οι τελευταίες αναχωρήσεις με κατεύθυνση τη Δουκίσσης Πλακεντίας θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ώρες.

Όσον αφορά τη σύνδεση με το αεροδρόμιο, οι τελευταίοι προ-εργασιών συρμοί θα αναχωρήσουν από το Δημοτικό Θέατρο προς το Αεροδρόμιο στις 21:06. Αντίστοιχα, από το Αεροδρόμιο προς το Δημοτικό Θέατρο, η τελευταία αναχώρηση θα είναι στις 21:10. Μετά τις 21:40, ο σταθμός «Χαλάνδρι» θα αποτελεί την αφετηρία και τον τερματικό σταθμό των δρομολογίων που εξυπηρετούν το Αεροδρόμιο.

Εναλλακτική εξυπηρέτηση με λεωφορεία

Για την απρόσκοπη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι – Στ. Μετρό Χαλάνδρι».

Η γραμμή αυτή θα καλύπτει όλους τους κλειστούς σταθμούς, πραγματοποιώντας στάσεις και στις δύο κατευθύνσεις. Στην κατεύθυνση προς Χαλάνδρι, η προσωρινή αφετηρία θα είναι στη «ΣΤ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» (επί της οδού Πανόρμου μεταξύ των οδών Αλεξάνδρας και Βατοπεδίου), με ενδιάμεσες στάσεις στους «ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ», «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ», «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ», «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», και τέρμα στον «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ».

Στην κατεύθυνση προς Αμπελόκηπους, η διαδρομή περιλαμβάνει τους σταθμούς «ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ», «ΣΤ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», «ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ», «ΣΤ. ΧΟΛΑΡΓΟΣ», «ΣΤ. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ», «ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ», με προσωρινό τέρμα αποβίβασης στους «ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΥΣ» (επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, περίπου 20 μέτρα πριν από το φανάρι).

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos