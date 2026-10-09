Η απάντηση του Άρη Σπηλιωτόπουλου για το μουστάκι και το κατσαρό μαλλί

Ο πρώην υπουργός των κυβερνήσεων Καραμανλή, Άρης Σπηλιωτόπουλος, προχώρησε στη δημοσίευση ενός βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok. Μέσω αυτού του βίντεο, ο κ. Σπηλιωτόπουλος θέλησε να απαντήσει στα σχόλια που δέχθηκε αναφορικά με την εξωτερική του εμφάνιση. Τα σχόλια αυτά προέκυψαν μετά την τηλεοπτική του παρουσία στον σταθμό ΣΚΑΪ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, και αφορούσαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προσώπου και των μαλλιών του.

Η απάντηση μέσω TikTok

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο κ. Σπηλιωτόπουλος ξεκινά την τοποθέτησή του με μια χαρακτηριστική παρατήρηση προς τους θεατές του. «Ξέρω τι σκέφτεστε», ανέφερε, «ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι μου». Στη συνέχεια, εξηγεί ότι, κατά την άποψή του, «από τη χθεσινή (σ.σ. την Τετάρτη) συνέντευξή μου αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός με το οποίο ασχολήθηκαν τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη». Με αυτό τον τρόπο, ο πρώην υπουργός έθεσε το πλαίσιο της απάντησής του, συνδέοντας τα σχόλια με συγκεκριμένους πολιτικούς κύκλους.

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι η αλλαγή στην εμφάνισή του ήταν συνειδητή επιλογή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look γιατί εγώ δεν αλλάζω απόψεις». Τόνισε επίσης ότι, όπως αντιλαμβάνεται, «τα τρολάκια Μητσοτάκη» φαίνεται να επιλέγουν να ασχολούνται με την εξωτερική του εμφάνιση, αντί να επικεντρώνονται σε ουσιαστικά πολιτικά ζητήματα. Η δήλωσή του αυτή υποδηλώνει μια διάθεση να διαχωρίσει την προσωπική του εικόνα από τις πολιτικές του θέσεις.

Τα σχόλια για την εμφάνιση

Συνεχίζοντας την απάντησή του, ο κ. Σπηλιωτόπουλος αναφέρθηκε με σαφήνεια στα συγκεκριμένα σημεία της εμφάνισής του που αποτέλεσαν αντικείμενο σχολιασμού. Είπε πως «τα τρολάκια Μητσοτάκη κοιτάνε να ασχοληθούν αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός». Αυτά τα σχόλια εστιάζουν σε αλλαγές όπως η επιλογή ενός νέου χτενίσματος ή η απόφαση να αφήσει μουστάκι, καθώς και στην υφή των μαλλιών του, παραπέμποντας σε μια παλαιότερη εικόνα του.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, «μεταξύ μας δίκιο έχουν γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να ασχολούνται με ένα χτένισμα παρά να ασχολούνται με απόψεις και να βρίσκουν επιχειρήματα». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Σπηλιωτόπουλος υπογράμμισε την προτίμηση, όπως την αντιλαμβάνεται, κάποιων να εστιάζουν σε επιφανειακά θέματα που αφορούν την προσωπική εικόνα, αντί να αναπτύσσουν πολιτικά επιχειρήματα και να συζητούν επί της ουσίας των θέσεων που εκφράζονται δημόσια.

Η σύνδεση με πολιτικά ζητήματα

Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, στην ίδια τοποθέτηση, προχώρησε στην ανάδειξη αυτού που θεωρεί ως την πραγματική ουσία των πολιτικών συζητήσεων, πέρα από την προσωπική του εμφάνιση. Υποστήριξε ότι «η ουσία είναι ότι έχει να κάνει με τη διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών». Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο «μπάζωμα στον τόπο του εγκλήματος», ένα θέμα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην κοινή γνώμη και αποτελεί αντικείμενο έρευνας.

Ο πρώην υπουργός επεσήμανε επίσης ότι με τη διαχείριση αυτού του ζητήματος «ασχολείται το Ειδικό Δικαστήριο». Πρόσθεσε δε ότι το δικαστήριο αυτό εξετάζει υποθέσεις που αφορούν «άμεσους και στενούς συνεργάτες του Μητσοτάκη». Με αυτόν τον τρόπο, ο κ. Σπηλιωτόπουλος προσπάθησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από την εμφάνισή του σε θέματα που, κατά την άποψή του, έχουν μείζονα πολιτική σημασία και απασχολούν τη δικαιοσύνη, συνδέοντας τα σχόλια για την εικόνα του με μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού από τα σοβαρά αυτά ζητήματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki