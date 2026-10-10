Έκρηξη στη Motor Oil: Ένας νεκρός και ένας σε κρίσιμη κατάσταση, συνελήφθη ο εργολάβος

Τραγικός απολογισμός σημειώθηκε μετά από έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, με έναν εργαζόμενο να χάνει τη ζωή του και έναν δεύτερο να δίνει μάχη για τη ζωή του. Το συμβάν οδήγησε στη σύλληψη του εργολάβου του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες στον χώρο. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τη σύλληψη.

Οι συνέπειες της έκρηξης

Η έκρηξη είχε ως τραγική εξέλιξη τον θάνατο ενός εκ των δύο σοβαρά τραυματισμένων εργαζομένων, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 43χρονος άνδρας δεν τα κατάφερε, αφήνοντας πίσω του έναν τραγικό απολογισμό. Οι δύο άνδρες διακομίστηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Κορίνθου, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Ο δεύτερος εργαζόμενος, ηλικίας 50 ετών, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Θριάσιου Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παράλληλα, μια γυναίκα που βρέθηκε στον χώρο και υπέστη σοκ από όσα αντίκρισε, έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Κορίνθου και επέστρεψε στο σπίτι της.

Εργασίες συντήρησης και ταυτότητα των θυμάτων

Οι δύο άντρες, τόσο ο 43χρονος που έχασε τη ζωή του όσο και ο 50χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ήταν εργαζόμενοι εξωτερικού συνεργείου. Την ώρα του εργατικού δυστυχήματος, πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Το συμβάν συνέβη κατά τη διάρκεια των εν λόγω εργασιών.

Η παρουσία τους στο διυλιστήριο σχετιζόταν αποκλειστικά με τις αναγκαίες εργασίες συντήρησης, οι οποίες εκτελούνταν από το εξωτερικό αυτό συνεργείο. Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ οι εργασίες ήταν σε εξέλιξη, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό και των δύο ανδρών.

Η σύλληψη του εργολάβου

Λίγο μετά το συμβάν, ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του 43χρονου εργαζόμενου, η κατάσταση άλλαξε. Με εντολή εισαγγελέα, ο εργολάβος συνελήφθη. Η σύλληψη του 59χρονου ημεδαπού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 9ης Οκτωβρίου 2026, στους Αγίους Θεοδώρους, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Θεοδώρων.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για τη σύλληψη του άνδρα, επιβεβαιώνοντας ότι σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της δικαστικής διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό εργατικό δυστύχημα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του 59χρονου εργολάβου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Οι κατηγορίες αυτές αφορούν τις συνέπειες της έκρηξης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμη.

Η δικογραφία αποτελεί το πρώτο επίσημο βήμα της δικαιοσύνης για τη διερεύνηση των ευθυνών που μπορεί να υπάρχουν σχετικά με το τραγικό συμβάν στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες των αρχών.

Με πληροφορίες από: Reader