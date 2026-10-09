My market: «Κερδίζω Καθημερινά» με προϊόντα που πάνε μαζί και συμφέρουν

Τα My market παρουσιάζουν το νέο πρόγραμμα «Κερδίζω Καθημερινά», το οποίο εστιάζει στην παροχή συνδυαστικών προσφορών, εκπτώσεων και δώρων. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να προσφέρει περισσότερο όφελος στους καταναλωτές κατά τις καθημερινές τους αγορές, συγκεντρώνοντας προϊόντα που χρειάζονται σε συμφέρουσες τιμές. Οι προσφορές αφορούν επιλεγμένα προϊόντα που μπορούν να αποκτηθούν σε καλύτερη τιμή όταν αγοράζονται μαζί.

Ο μηχανισμός του προγράμματος «Κερδίζω Καθημερινά»

Η βασική λογική πίσω από το πρόγραμμα «Κερδίζω Καθημερινά» είναι απλή και αποσκοπεί στην άμεση εξοικονόμηση χρημάτων για τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, επιλεγμένα προϊόντα προσφέρονται σε συνδυασμό, με την τιμή τους να είναι πιο συμφέρουσα από ό,τι αν τα ίδια προϊόντα αγοράζονταν ξεχωριστά. Αυτός ο τρόπος προσφοράς επιτρέπει στους αγοραστές να εκμεταλλεύονται καλύτερες τιμές για είδη που χρησιμοποιούν συχνά.

Παράλληλα με τις συνδυαστικές προσφορές, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες μορφές προνομίων. Αυτές οι προσφορές παρέχουν είτε άμεση έκπτωση είτε κάποιο δώρο, εφόσον οι αγορές σε συγκεκριμένα προϊόντα φτάσουν μια προκαθορισμένη αξία ή ποσότητα. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιλογές για εξοικονόμηση χρημάτων και απόκτηση πρόσθετου οφέλους πολλαπλασιάζονται, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο που τους συμφέρει περισσότερο.

Εύκολη αναγνώριση των προσφορών στα καταστήματα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, τα My market έχουν φροντίσει ώστε οι προσφορές του προγράμματος «Κερδίζω Καθημερινά» να είναι εύκολα αναγνωρίσιμες εντός των καταστημάτων. Μέσω ειδικής σήμανσης, οι αγοραστές μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τα προϊόντα και τους συνδυασμούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτή η σαφής σηματοδότηση διευκολύνει την πλοήγηση στους διαδρόμους και την αξιοποίηση των διαθέσιμων προνομίων.

Οι καταναλωτές καλούνται να ανακαλύψουν τις συνδυαστικές προσφορές που είναι διαθέσιμες στα καταστήματα της αλυσίδας. Η δυνατότητα να κερδίσουν περισσότερα σε κάθε τους αγορά αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του προγράμματος, ενισχύοντας την αξία που λαμβάνουν από τις καθημερινές τους επισκέψεις στα My market.

Η ταυτότητα της αλυσίδας My market

Η αλυσίδα My market, μαζί με τα My market Local, αποτελεί μία αμιγώς ελληνική επιχείρηση στον χώρο των σούπερ μάρκετ. Η εταιρεία διαθέτει πάνω από 300 σημεία πώλησης, τα οποία είναι κατανεμημένα σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα. Η ίδρυση της αλυσίδας χρονολογείται στο έτος 1976, σηματοδοτώντας μια μακρά πορεία στον ελληνικό εμπορικό χώρο.

Από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της, η εταιρεία έχει επιδείξει συνέπεια και αξιοπιστία στην ελληνική αγορά. Αυτή η σταθερή παρουσία και η δέσμευση στις αρχές της έχουν συμβάλει στην εδραίωσή της ως ένας σημαντικός παίκτης στον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων και άλλων προϊόντων.

Επέκταση και συνεργασίες στην ελληνική αγορά

Το 2021, τα My market προχώρησαν σε μία σημαντική επέκταση των δραστηριοτήτων τους, εισερχόμενα στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς. Αυτή η κίνηση υλοποιήθηκε μέσω του μοντέλου franchising και οδήγησε στη δημιουργία των καταστημάτων με την ονομασία My market Local. Η στρατηγική αυτή επέκταση ενισχύει την παρουσία της αλυσίδας σε τοπικό επίπεδο, φέρνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της πιο κοντά στους καταναλωτές.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της λειτουργίας των My market είναι η στενή συνεργασία τους με Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές. Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που διατίθενται στα ράφια της αλυσίδας προέρχεται από ελληνικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας έτσι την εγχώρια παραγωγή και οικονομία. Αυτή η επιλογή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της φιλοσοφίας.

Οι βασικές αρχές λειτουργίας

Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας της, η εταιρεία My market έχει διατηρήσει συγκεκριμένα σημεία αναφοράς που καθορίζουν τη λειτουργία της. Ένα από τα πιο σημαντικά είναι ο σεβασμός προς τον πελάτη, ο οποίος αποτελεί κεντρικό πυλώνα της φιλοσοφίας της. Παράλληλα, η αδιαπραγμάτευτη ποιότητα και η ποικιλία των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών αποτελούν βασικές προτεραιότητες, διασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε υψηλών προδιαγραφών επιλογές.

Επιπλέον, η εταιρεία δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους της. Η δέσμευση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η ενεργή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, μέσω πολλαπλών και πολυδιάστατων τρόπων, συμπληρώνουν τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία των My market, αναδεικνύοντας την ευρύτερη κοινωνική τους ευθύνη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta