Πτώση τιμών βενζίνης και μείωση της βίας στις φυλακές: Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει τη σύνδεση

Μια νέα επιστημονική μελέτη φέρνει στο φως μια απρόσμενη σύνδεση μεταξύ των τιμών της βενζίνης και των επιπέδων βίας εντός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα, η έρευνα δείχνει ότι η πτώση των τιμών των καυσίμων οδήγησε σε αισθητή μείωση των βίαιων περιστατικών στις φυλακές της Καλιφόρνιας. Η μελέτη υπογραμμίζει πως αυτή η συσχέτιση δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τους κρατούμενους και τις οικογένειές τους.

Η σύνδεση των τιμών καυσίμων με τις επισκέψεις στις φυλακές

Η σύνδεση αυτή, αν και αρχικά φαίνεται παράδοξη καθώς οι κρατούμενοι δεν αγοράζουν καύσιμα, εξηγείται από τις οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών τους. Όταν οι τιμές της βενζίνης υποχώρησαν για λίγους μήνες το 2018, παρατηρήθηκε μια παράλληλη πτώση στη βία των φυλακών της Καλιφόρνιας.

Η φθηνότερη βενζίνη επέτρεψε στις οικογένειες των κρατουμένων να πραγματοποιούν περισσότερες επισκέψεις. Αντίστοιχα, όταν οι τιμές των καυσίμων αυξήθηκαν ξανά, οι επισκέψεις αυτές περιορίστηκαν εκ νέου, επηρεάζοντας την ψυχολογία των κρατουμένων.

Η μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας

Η καθηγήτρια Κρίστιν Τέρνεϊ από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Ιρβάιν, μαζί με τους συνεργάτες της, αξιοποίησαν τις οικονομικές διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων για να μελετήσουν αυτό το φαινόμενο. Η έρευνα επικεντρώθηκε στην Καλιφόρνια, όπου τα σωφρονιστικά ιδρύματα συχνά βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από τα αστικά κέντρα.

Η πρόσβαση σε αυτά τα ιδρύματα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σπάνια, καθιστώντας το κόστος των μετακινήσεων με ιδιωτικά οχήματα έναν καθοριστικό παράγοντα για τη συχνότητα των επισκέψεων των συγγενών. Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία από την περίοδο 2017-2019 για να διαπιστώσουν τη συσχέτιση.

Τα ευρήματα για την παραβατικότητα εντός των ιδρυμάτων

Κατά την ανάλυση των δεδομένων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όλες οι μορφές παραβατικότητας των κρατουμένων παρουσίαζαν αύξηση ή μείωση ανάλογα με την τιμή των καυσίμων. Η ισχυρότερη συσχέτιση καταγράφηκε στις σωματικές επιθέσεις, οι οποίες εκδηλώνονταν κυρίως μεταξύ των ίδιων των φυλακισμένων.

Το αποτέλεσμα αυτό ήταν ακόμα πιο έντονο για τους κρατούμενους των οποίων οι οικογένειες διέμεναν σε μεγάλες αποστάσεις από τις φυλακές. Για αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και μία επιπλέον επίσκεψη είχε καθοριστική ψυχολογική σημασία, συμβάλλοντας στη μείωση της έντασης και της βίας.

Οφέλη των οικογενειακών δεσμών και διεθνείς πρακτικές

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι η αύξηση των επισκέψεων οδηγεί σε ουσιαστική μείωση των βίαιων περιστατικών, ενισχύοντας την ασφάλεια τόσο των κρατουμένων όσο και του σωφρονιστικού προσωπικού. Επιπλέον, η μείωση της παραβατικότητας εντός του ιδρύματος συμβάλλει στον περιορισμό των πιθανοτήτων μελλοντικής υποτροπής μετά την αποφυλάκιση, καθιστώντας τις κοινωνίες ασφαλέστερες.

Τα σκανδιναβικά κράτη έχουν ήδη ενσωματώσει τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών στο επίκεντρο των σωφρονιστικών τους συστημάτων. Αυτή η προσέγγιση έχει αποφέρει ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά επανεισαγωγής στη φυλακή, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα τέτοιων πολιτικών.

Η ευρύτερη σημασία της κοινωνικής σύνδεσης

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα συμπεράσματα της μελέτης ξεπερνούν τα όρια των φυλακών. Η κοινωνική απομόνωση αναγνωρίζεται ως ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας με ευρύτερες επιπτώσεις.

Επομένως, η επένδυση σε πολιτικές που ενισχύουν τους ανθρώπινους δεσμούς και την κοινωνική σύνδεση μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας, πέρα από το σωφρονιστικό σύστημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta