Οι ΗΠΑ θα μεταδώσουν ζωντανά την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να μεταδώσουν ζωντανά την εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν, ο οποίος καταδικάστηκε για την πολύνεκρη επίθεση στη στρατιωτική βάση Fort Hood του Τέξας. Η εκτέλεση θα πραγματοποιηθεί από στρατιωτικό απόσπασμα και θα μετατραπεί σε δημόσιο θέαμα, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση στη χώρα έπειτα από 65 χρόνια.

Ζωντανή μετάδοση και ανακοινώσεις

Η απόφαση για τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της εκτέλεσης του Νιντάλ Χασάν έχει επιβεβαιωθεί από αξιωματούχο του υπουργείου Πολέμου των ΗΠΑ. Οι αρμόδιες αρχές έχουν δηλώσει ότι θα γνωστοποιήσουν το επόμενο διάστημα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή ημερομηνία και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Η έγκριση για τη χρήση εκτελεστικού αποσπάσματος δόθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει ο Πιτ Χέγκσεθ. Η κίνηση αυτή αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς η εκτέλεση θα μεταδοθεί ζωντανά.

Ιστορική διάσταση της στρατιωτικής εκτέλεσης

Η εκτέλεση του Νιντάλ Χασάν θα αποτελέσει την πρώτη στρατιωτική εκτέλεση που θα πραγματοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 65 χρόνια. Το γεγονός αυτό προσδίδει στην υπόθεση μια ιδιαίτερα σκοτεινή διάσταση, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της θανατικής ποινής στην αμερικανική στρατιωτική δικαιοσύνη μετά από δεκαετίες.

Η τελευταία φορά που εφαρμόστηκε στρατιωτική εκτέλεση στις ΗΠΑ ήταν πριν από περισσότερο από μισό αιώνα, καθιστώντας την περίπτωση του Χασάν ένα σημαντικό ιστορικό προηγούμενο για το σύστημα στρατιωτικής δικαιοσύνης της χώρας.

Η πολύνεκρη επίθεση στο Φορτ Χουντ

Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε ο Νιντάλ Χασάν αφορά την επίθεση που έλαβε χώρα στις 5 Νοεμβρίου 2009, στη στρατιωτική βάση Fort Hood, στο Τέξας. Ο Χασάν, ο οποίος υπηρετούσε ως στρατιωτικός ψυχίατρος, άνοιξε πυρ εναντίον στρατιωτών μέσα σε χώρο της βάσης.

Από την επίθεση αυτή, 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 32 ακόμη στρατιώτες τραυματίστηκαν. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ και οδήγησε σε άμεση επέμβαση των αρχών ασφαλείας.

Η σύλληψη και οι συνέπειες

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων στη στρατιωτική βάση Fort Hood, ο Νιντάλ Χασάν πυροβολήθηκε. Ως αποτέλεσμα των τραυματισμών του, έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω. Η σύλληψή του ακολούθησε την αιματηρή επίθεση που είχε διαπράξει.

Ο Χασάν μεταφέρθηκε και νοσηλεύτηκε, παραμένοντας έκτοτε με την αναπηρία που του προκάλεσαν οι πυροβολισμοί των αστυνομικών.

Η δίκη και η θανατική ποινή

Το 2013, ο Νιντάλ Χασάν οδηγήθηκε ενώπιον στρατοδικείου, το οποίο τον έκρινε ένοχο για συνολικά 13 κατηγορίες προμελετημένης δολοφονίας. Επιπλέον, κρίθηκε ένοχος για 32 κατηγορίες απόπειρας προμελετημένης δολοφονίας, σε σχέση με τους τραυματίες της επίθεσης.

Το στρατοδικείο επέβαλε στον Χασάν τη θανατική ποινή. Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, ο ίδιος δεν αρνήθηκε τη διάπραξη της επίθεσης. Υποστήριξε ότι οι πράξεις του είχαν ως κίνητρο την προσπάθειά του να αποτρέψει Αμερικανούς στρατιώτες από το να μεταβούν στο Αφγανιστάν και να πολεμήσουν μουσουλμάνους.

Με πληροφορίες από: Topontiki