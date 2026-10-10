Η έκρηξη στη Motor Oil: Ένας νεκρός και ένας εργάτης σε κρίσιμη κατάσταση

Ένα σοβαρό συμβάν σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό δύο εργαζομένων συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας. Η κατάσταση των δύο ανδρών ήταν εξαιρετικά κρίσιμη από την πρώτη στιγμή, με τους τραυματισμούς τους να απαιτούν άμεση και εντατική ιατρική φροντίδα.

Δυστυχώς, ο ένας εκ των δύο εργαζομένων κατέληξε, ενώ ο άλλος δίνει μάχη για τη ζωή του, νοσηλευόμενος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Για την υπόθεση αυτή, ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου προσήχθη αρχικά και στη συνέχεια συνελήφθη, κατόπιν εντολής εισαγγελέα, μετά τον θάνατο του ενός εργαζόμενου.

Η φύση του συμβάντος και οι αρχικοί τραυματισμοί

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο διυλιστήριο της Motor Oil, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης. Η εταιρεία ενημέρωσε για το συμβάν, επιβεβαιώνοντας τον σοβαρό τραυματισμό των δύο εργαζομένων.

Οι δύο άνδρες, ένας 43χρονος και ένας 50χρονος, υπέστησαν βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτοί οι σοβαροί τραυματισμοί κατέστησαν επιτακτική την άμεση διακομιδή τους σε νοσοκομείο για εξειδικευμένη περίθαλψη.

Διακομιδή και νοσηλεία των τραυματιών

Μετά το συμβάν, υπήρξε «πολύ μεγάλη κινητικότητα» στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπως περιέγραψε ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Εκεί διακομίστηκαν αρχικά οι δύο τραυματίες, όπου και διασωληνώθηκαν λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους.

Στη συνέχεια, οι δύο εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Εκεί, όπως ανέφερε ο κ. Γιαννάκος, «διαπιστώθηκε η κακή κατάστασή τους», γεγονός που επιβεβαίωσε την κρισιμότητα των τραυματισμών τους και την ανάγκη για συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η μάχη για τη ζωή του 50χρονου εργάτη

Ο 50χρονος εργάτης συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς φέρει βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία της υγείας του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα για τον τραυματία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι γιατροί.

Η τραγική κατάληξη του 43χρονου εργαζόμενου

Ο 43χρονος εργαζόμενος, ο οποίος είχε διακομιστεί με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, δυστυχώς κατέληξε χθες. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε, προσθέτοντας μια τραγική διάσταση στο συμβάν που συγκλόνισε το διυλιστήριο.

Η εταιρεία Motor Oil είχε ήδη ενημερώσει για την τραγική αυτή εξέλιξη, αναφέροντας ότι ένας εκ των δύο εργαζομένων της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας έχασε τη ζωή του, ενώ ο άλλος συνεχίζει να παλεύει για τη ζωή του.

Η νομική διάσταση: Προσαγωγή και σύλληψη του εργολάβου

Σε σχέση με την υπόθεση, ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου προσήχθη αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων. Η προσαγωγή του έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του εργατικού ατυχήματος.

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του ενός εργαζόμενου, η κατάσταση άλλαξε και ο εργολάβος συνελήφθη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε με εντολή εισαγγελέα, γεγονός που σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της δικαστικής διαδικασίας για τη διαλεύκανση των αιτιών και των ευθυνών του τραγικού συμβάντος.

Στο νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου μεταφέρθηκαν αρχικά οι τραυματίες, βρέθηκε και μια γυναίκα. Η παρουσία της οφειλόταν περισσότερο στο σοκ που υπέστη από αυτά που είδε, παρά σε κάποιον τραυματισμό. Μετά τις πρώτες βοήθειες, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κάποιο σωματικό πρόβλημα και επέστρεψε στο σπίτι της.

Με πληροφορίες από: Topontiki