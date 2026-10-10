Μεξικό: Ένοχοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία των σέρφερ

Μεξικανικό δικαστήριο προχώρησε χθες, Παρασκευή, στην ετυμηγορία του, κρίνοντας ενόχους τους τρεις κατηγορούμενους για τη δολοφονία τριών ξένων τουριστών, η οποία είχε συγκλονίσει τη χώρα και τη διεθνή κοινή γνώμη το 2024. Τα θύματα ήταν δύο αδέλφια από την Αυστραλία, ηλικίας τριάντα και τριάντα τριών ετών, καθώς και ένας συνομήλικος φίλος τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι σοροί τους είχαν εντοπιστεί αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, φέροντας τραύματα από σφαίρες στα κεφάλια.

Η ετυμηγορία για τους τρεις κατηγορούμενους

Ο δικαστής, κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του στο δικαστήριο της Ενσενάδα, τόνισε ότι οι τρεις εναγόμενοι, όλοι τους Μεξικανοί, διέπραξαν τους φόνους εκ προμελέτης. Η απόφαση αυτή ελήφθη χθες, Παρασκευή, και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υπόθεση που είχε προκαλέσει αγανάκτηση.

Η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη στην Ενσενάδα, μια πόλη που θεωρείται παράδεισος για τους λάτρεις του σερφ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μετατράπηκε σε θέατρο εγκλήματος. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ήταν παρών στην αίθουσα κατά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας. Η ανακοίνωση των ποινών αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Παρασκευή 16η Οκτωβρίου.

Τα θύματα και ο τόπος της δολοφονίας

Τα θύματα της επίθεσης ήταν τα δύο αδέλφια από την Αυστραλία, ο Τζέικ Ρόμπινσον, 30 ετών, και ο Κόλουμ Ρόμπινσον, 33 ετών, καθώς και ο Αμερικανός φίλος τους, Κάρτερ Ρόουντ, 30 ετών. Οι τρεις τους δολοφονήθηκαν τον Απρίλιο του 2024, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους στο Μεξικό.

Οι σέρφερ είχαν κατασκηνώσει σε μια απομονωμένη παραλία στην περιοχή της Ενσενάδα, η οποία βρίσκεται στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια, στο βορειοδυτικό Μεξικό. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν αρκετές ημέρες μετά την εξαφάνισή τους, φέροντας τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι, γεγονός που επιβεβαίωσε τη βίαιη φύση του εγκλήματος.

Η εισαγγελική θέση και οι λεπτομέρειες της επίθεσης

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι τρεις τουρίστες δέχθηκαν αιφνιδιαστική επίθεση και δολοφονήθηκαν ανυπεράσπιστοι, χωρίς να προβάλουν την παραμικρή αντίσταση. Αυτό υποδηλώνει ότι η επίθεση ήταν απρόκλητη και βίαιη.

Επιπλέον, τονίστηκε ότι ένας από τους κατηγορούμενους καυχιόταν μετά το έγκλημα πως είχε στην κατοχή του υπάρχοντα των θυμάτων, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση της κλοπής ως πιθανού κινήτρου. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της φιλενάδας του βασικού υπόπτου, του Χεσούς Χεράρδο Γκαρσία, γνωστού με το προσωνύμιο «Ελ Κέκας», ο ίδιος κόμπαζε πως ο Κάρτερ Ρόουντ τον εκλιπαρούσε να τον αφήσει να ζήσει, αναφέροντας ότι είχε μόλις αρραβωνιαστεί.

Αιτήματα ποινών και προηγούμενη καταδίκη

Η εισαγγελία έχει ζητήσει την επιβολή ποινής 210 ετών κάθειρξης για τον καθένα από τους κατηγορούμενους, μια ιδιαίτερα βαριά πρόταση. Ωστόσο, η βαρύτερη ποινή που προβλέπεται από τη νομοθεσία στην πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια είναι τα 60 χρόνια, κάτι που δημιουργεί ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του αιτήματος και του νομικού πλαισίου.

Σε μια χωριστή δίκη, η φιλενάδα του βασικού υπόπτου είχε ήδη καταδικαστεί τον Νοέμβριο του 2025. Της επιβλήθηκε ποινή 20 ετών κάθειρξης, καθώς κρίθηκε ότι υποκίνησε την κλοπή, ιδίως των ελαστικών του αυτοκινήτου των θυμάτων. Εκείνη την εποχή ήταν 23 ετών.

Οι αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους συγγενείς των θυμάτων. Η μητέρα των αδελφών Ρόμπινσον, η Ντέμπρα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της αφού άκουσε την απόφαση, δείχνοντας το μέγεθος του πόνου και της ανακούφισης.

Η υπόθεση, από την αρχή της, είχε προκαλέσει ευρεία αγανάκτηση τόσο εντός του Μεξικού όσο και διεθνώς, λόγω της βιαιότητας του εγκλήματος και της τραγικής απώλειας των τριών νεαρών τουριστών που είχαν ταξιδέψει για να απολαύσουν το σερφ.

Με πληροφορίες από: Topontiki