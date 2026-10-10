Το κυκλοφοριακό στην Ελλάδα: Γιατί η χώρα μας βρίσκεται 25 χρόνια πίσω από την Ευρώπη

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα, που ταλαιπωρεί τους Αθηναίους και τους κατοίκους των περισσοτέρων ελληνικών πόλεων, βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο iEidiseis.gr. Ο δημοσιογράφος Πέτρος Πιτσίνης εμβάθυνε στο ζήτημα, συνομιλώντας με τον συγκοινωνιολόγο Σταύρο Κωνσταντινίδη. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Κυκλοφορικό: Υπάρχει Λύση; – 100 Προβλήματα 100 Προτάσεις».

Οι πραγματικές αιτίες του κυκλοφοριακού προβλήματος

Η συζήτηση κατέρριψε την απλοϊκή εξήγηση που αποδίδει το κυκλοφοριακό σε αυξημένες αγορές καινούργιων Ι.Χ. και στην απροθυμία χρήσης των Μέσων Μαζικών Συγκοινωνιών. Αυτή η άποψη, που περιγράφει τους πολίτες ως «κακομοίρηδες και μίζερους πλούσιους» που «φρακάρουν» στη Λεωφόρο Συγγρού, δεν επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία.

Αντιθέτως, αναδείχθηκαν οι πραγματικές αιτίες του προβλήματος, το οποίο έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Αυτές περιλαμβάνουν μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις, οικονομική αιμορραγία για τους πολίτες και το κράτος, σημαντική ρύπανση του περιβάλλοντος και αυξημένα τροχαία ατυχήματα.

Ιστορική αναδρομή και η υστέρηση στις συγκοινωνίες

Ο κύριος Κωνσταντινίδης πραγματοποίησε μία σύντομη αναδρομή στην ιστορία των αστικών συγκοινωνιών στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε στην εποχή της αντιπαροχής και στην απόφαση για το ξήλωμα του τραμ, που έλαβε χώρα επί Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αυτές οι επιλογές είχαν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών.

Επιπλέον, ο συγκοινωνιολόγος αναφέρθηκε στο φαινόμενο της συρρίκνωσης του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την τάση επέκτασης των σιδηροδρομικών υποδομών που παρατηρείται σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Η χώρα μας, όπως εξηγήθηκε, βρίσκεται 25 χρόνια πίσω όσον αφορά τη χρήση και την ανάπτυξη Λεωφορείων, Μετρό, Τραμ και Τρένου.

Η αποτυχία του τραμ και οι ελλείψεις στα λεωφορεία

Στη συζήτηση τονίστηκε η ανάγκη για αλλαγή της παρωχημένης πολιτικής που εστιάζει αποκλειστικά στην κατασκευή συνεχώς νέων δρόμων και υποδομών για το αυτοκίνητο. Ο κύριος Κωνσταντινίδης εξήγησε τους λόγους για τους οποίους το τραμ έχει αποτύχει να προσφέρει τις αναμενόμενες λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα των ελληνικών πόλεων.

Παράλληλα, ο συγκοινωνιολόγος αποκάλυψε ότι έχουν δημιουργηθεί πολλοί λεωφορειόδρομοι, ωστόσο υπάρχει σοβαρή έλλειψη των απαραίτητων λεωφορείων για να δικαιολογηθεί η αποτελεσματική λειτουργία τους. Επίσης, υπογράμμισε ότι το Μετρό της Αθήνας βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση σήμερα από ό,τι στο παρελθόν, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση των αστικών μεταφορών.

Προτάσεις για ποδηλατοδρόμους και η κατάσταση στην περιφέρεια

Στο πλαίσιο των προτάσεων για βελτίωση της κατάστασης, ο Σταύρος Κωνσταντινίδης πρότεινε συγκεκριμένες διαδρομές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς δικτύου ποδηλατοδρόμων. Αυτό το δίκτυο θα μπορούσε να αναπτυχθεί στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Δανία και η Ολλανδία, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις μετακίνησης.

Ο συγκοινωνιολόγος έλαβε επίσης θέση σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στα δύο μεγαλύτερα μητροπολιτικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Η συζήτηση επεκτάθηκε και στα κυκλοφοριακά προβλήματα των υπόλοιπων ελληνικών πόλεων, όπου οι αστικές συγκοινωνίες έχουν αφεθεί στην τύχη τους.

Αποκαλύφθηκε ότι, σε αντίθεση με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που λαμβάνουν κονδύλια, οι αστικές συγκοινωνίες στις υπόλοιπες πόλεις δεν υποστηρίζονται οικονομικά από την κεντρική κυβέρνηση. Αυτή η έλλειψη χρηματοδότησης συμβάλλει στην επιδείνωση των προβλημάτων μετακίνησης εκτός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis