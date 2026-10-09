Μπαρτζώκας: «Χωρίς άμυνα δεν πας μακριά σε αυτή τη λίγκα»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με σκορ 89-66, στην πρώτη του εντός έδρας εμφάνιση για τη φετινή σεζόν στη SUNEL Arena. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στις δηλώσεις του στην καθοριστική σημασία της άμυνας για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Η εμφατική νίκη του Ολυμπιακού

Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μία επαγγελματική νίκη απέναντι στην τουρκική ομάδα, δείχνοντας καλά στοιχεία στο παρκέ. Η επικράτηση με 89-66 ήρθε στις 9 Οκτωβρίου, μπροστά στο κοινό της ομάδας, το οποίο παρακολούθησε την αναμέτρηση στη SUNEL Arena. Αυτό το αποτέλεσμα έδωσε στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες, μετά από προηγούμενο αρνητικό αποτέλεσμα.

Η νίκη αυτή διαμόρφωσε το ρεκόρ του Ολυμπιακού σε 3-1, τοποθετώντας τον ψηλά στις θέσεις της κατάταξης της EuroLeague. Αντίθετα, η Αναντολού Εφές βρίσκεται με απολογισμό 1-3, κάτι που υποδηλώνει ένα δύσκολο ξεκίνημα για την τουρκική ομάδα στις αρχές της αγωνιστικής περιόδου.

Η έμφαση στην άμυνα από τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το παιχνίδι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Ο Έλληνας προπονητής τόνισε πως η άμυνα αποτελεί βασική προτεραιότητα και απαραίτητη συνθήκη για την επιτυχία σε αυτή τη λίγκα. «Χωρίς άμυνα σε αυτή την Λίγκα είναι δύσκολο να πας μακριά», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «είναι αδύνατο να πας μακριά αν δεν παίζεις άμυνα».

Ο κ. Μπαρτζώκας εξήγησε ότι αυτό το μήνυμα προσπαθεί να μεταφέρει στους παίκτες του, καθώς θεωρεί πως η αμυντική προσήλωση είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν. «Αυτό χτίζεται μέσα από τις προπονήσεις και τους αγώνες, έτσι το περνάς στην ομάδα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς δουλειάς.

Ανάλυση του αγώνα και τα στατιστικά

Αναφερόμενος στην εξέλιξη του αγώνα, ο προπονητής του Ολυμπιακού επεσήμανε τη βελτίωση της άμυνας στο δεύτερο ημίχρονο. «Βελτιώσαμε πολύ την άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την εικόνα του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, οι 23 ασίστ και τα 21 επιθετικά ριμπάουντ αποδεικνύουν τι συνέβη στο παρκέ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε επίσης στην ποιότητα των παικτών του, λέγοντας: «Μερικές φορές αναγκαστήκαμε να πάρουμε σουτ, έχουμε εξαιρετικούς παίκτες». Παράλληλα, αναγνώρισε την αξία του αντιπάλου, δηλώνοντας ότι «η Εφές είναι καλή ομάδα και έπρεπε να ήμασταν καλοί στην άμυνα για να νικήσουμε», τονίζοντας την ανάγκη για μαχητικότητα.

Το ταλέντο στην Euroleague και η αναγκαιότητα της άμυνας

Ο προπονητής του Ολυμπιακού σχολίασε το γενικότερο επίπεδο της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την πληθώρα ταλέντου που υπάρχει σε όλες τις ομάδες. «Αν κάποιος παρακολουθεί παιχνίδια της EuroLeague, θα δει ότι υπάρχει ταλέντο σε όλες τις ομάδες», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «όλοι μπορούν να τρέξουν και να σκοράρουν».

Σε αυτό το πλαίσιο, η άμυνα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτελεί το διαφοροποιητικό στοιχείο. Ο κ. Μπαρτζώκας επανέλαβε ότι είναι δύσκολο να πείσεις τους παίκτες ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος, αλλά είναι πεπεισμένος πως η αμυντική προσήλωση είναι το κλειδί για να φτάσει μια ομάδα μακριά στη διοργάνωση.

Οι διακριθέντες παίκτες του Ολυμπιακού

Από πλευράς Ολυμπιακού, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες με την απόδοσή τους. Ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ είχε 8 πόντους, 4 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, συμβάλλοντας σημαντικά στη νίκη. Ο Τζόουνς σημείωσε 11 πόντους, μάζεψε 5 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ, ενώ ο Παπανικολάου πρόσθεσε 8 πόντους και 4 ριμπάουντ, κάνοντας παράλληλα σπουδαία δουλειά στην άμυνα.

Οι επιδόσεις αυτών των παικτών, σε συνδυασμό με την ομαδική προσπάθεια και τη βελτιωμένη άμυνα, οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε μια σημαντική νίκη, η οποία τον διατηρεί σε υψηλές θέσεις στην κατάταξη της EuroLeague και ενισχύει την αυτοπεποίθηση της ομάδας για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko