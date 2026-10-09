Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, η οποία συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου. Ένας 22χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό, παραδόθηκε στις αρχές το απόγευμα της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος επίσης φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση.

Η παράδοση του 22χρονου και η δικογραφία

Ο 22χρονος, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί από τις αρχές και αναζητούνταν, προσήλθε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Η παράδοσή του πραγματοποιήθηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην υπόθεση. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, καθώς και για παραβάσεις περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 22χρονος δεν είναι άγνωστος στις αρχές. Έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις που σχετίζονται με όπλα και ναρκωτικά. Επιπλέον, φέρεται να έχει εμπλακεί σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στο προφίλ του.

Η εκδοχή του φερόμενου δράστη

Κατά την απολογία του στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ο 22χρονος προέβαλε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επίθεση. Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τον 32χρονο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αυτή η δήλωση ανατρέπει τα μέχρι τώρα δεδομένα και προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση.

Ο νεαρός, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προτίθεται να υποβάλει μήνυση σε βάρος του 32χρονου θύματος της επίθεσης. Η κίνηση αυτή αναμένεται να περιπλέξει περαιτέρω την δικαστική διαδικασία, καθώς πλέον υπάρχουν αντικρουόμενες μαρτυρίες και κατηγορίες μεταξύ των εμπλεκομένων.

Ευρήματα στην οικία του συλληφθέντα

Μετά την παράδοση του 22χρονου, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν δύο στιλέτα, μία σιδερογροθιά, μία αντιασφυξιογόνα μάσκα και μία φωτοβολίδα.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του 22χρονου για παραβάσεις περί όπλων. Η παρουσία τέτοιων αντικειμένων στο σπίτι του φερόμενου δράστη αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για τις αρχές που διερευνούν την υπόθεση της αιματηρής επίθεσης.

Αναζητείται ο δεύτερος δράστης και η ταυτοποίηση

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου ατόμου που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση. Πρόκειται για έναν 18χρονο, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, ήταν παρών κατά τη διάρκεια του περιστατικού στην Ελευσίνα.

Η ταυτοποίηση των δραστών φαίνεται να προέκυψε τόσο από τις μαρτυρίες του ίδιου του 32χρονου θύματος, ο οποίος αποκάλυψε τα ονόματά τους, όσο και από την εξέταση βιντεοληπτικού υλικού που διαθέτουν οι αρχές. Ο 32χρονος, μάλιστα, μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό, περιγράφοντας τα όσα βίωσε κατά την επίθεση.

Πιθανή σύνδεση με ακροδεξιό χώρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 22χρονος που παραδόθηκε όσο και ο 18χρονος που αναζητείται, φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Ειδικότερα, υπάρχουν αναφορές ότι συμμετείχαν στη ναζιστική οργάνωση «propatria». Αυτό το στοιχείο προσδίδει μια νέα διάσταση στην υπόθεση της επίθεσης στην Ελευσίνα.

Οι δύο φερόμενοι δράστες έχουν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για συμμετοχή σε επεισόδια με οπαδικό υπόβαθρο, ενώ ο 22χρονος έχει συλληφθεί για παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών. Το θύμα της επίθεσης, ο 32χρονος, χαρακτηρίζεται από τις πηγές ως αντιφασίστας, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει το κίνητρο πίσω από την αιματηρή επίθεση.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis, Newsit