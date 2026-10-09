Το λάθος που κάνουμε με το καζανάκι: Πώς διασπείρονται μικρόβια στον αέρα του μπάνιου

Μια καθημερινή κίνηση, όπως το τράβηγμα του καζανακίου, μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την υγιεινή του χώρου. Επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι αυτή η φαινομενικά απλή ενέργεια είναι ικανή να διασπείρει μικροσκοπικά σταγονίδια στον αέρα. Τα σταγονίδια αυτά ενδέχεται να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να παραμείνουν αιωρούμενοι για αρκετή ώρα και να φτάσουν ακόμα και έξω από το μπάνιο.

Η νέα επιστημονική ανασκόπηση

Μια πρόσφατη επιστημονική ανασκόπηση, με επικεφαλής την ερευνήτρια Lira Adiyani από το Πανεπιστήμιο Flinders της Αυστραλίας, έφερε στο φως σημαντικά στοιχεία σχετικά με αυτό το φαινόμενο. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science of the Total Environment και εστίασε στα αερολύματα που δημιουργούνται κατά την έκπλυση της τουαλέτας.

Η ομάδα της κυρίας Adiyani εξέτασε προηγούμενες έρευνες, αναλύοντας τον τρόπο διασποράς των αερολυμάτων στον χώρο και την πιθανότητα μεταφοράς μικροβίων. Από την ανασκόπηση προέκυψε ότι ο σχεδιασμός της τουαλέτας, καθώς και το μικροβιακό φορτίο του νερού, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στη δημιουργία και τη διασπορά αυτών των σωματιδίων.

Τι είναι τα αερολύματα και ποια μικρόβια μεταφέρουν

Τα αερολύματα ορίζονται ως μικροσκοπικά σταγονίδια ή σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα. Όταν αυτά δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της έκπλυσης της τουαλέτας, υπάρχει η πιθανότητα να μεταφέρουν διάφορους μικροοργανισμούς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βακτήρια όπως τα E. coli, Staphylococcus και Clostridioides difficile.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η απλή παρουσία αυτών των μικροοργανισμών δεν συνεπάγεται απαραίτητα μόλυνση με κάθε τράβηγμα καζανακίου. Ωστόσο, όταν το νερό της λεκάνης είναι επιβαρυμένο με μικρόβια, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα τα απελευθερούμενα σταγονίδια να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση του κινδύνου είναι πολύπλοκη, καθώς τα αποτελέσματα των προηγούμενων μελετών παρουσιάζουν διαφορές, λόγω της χρήσης διαφορετικών πειραματικών μεθόδων, ειδών μικροοργανισμών και συνθηκών μέτρησης από τις επιστημονικές ομάδες.

Η διασπορά των σταγονιδίων στον χώρο

Στο πλαίσιο των μελετών που εξετάστηκαν στην ανασκόπηση, οι ερευνητές κατέγραψαν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις αερολυμάτων σε κοντινή απόσταση από τη λεκάνη, αμέσως μετά την έκπλυση. Τα μικροσκοπικά αυτά σταγονίδια εντοπίστηκαν σε αποστάσεις που έφταναν έως περίπου 1,5 μέτρο από την τουαλέτα.

Επιπλέον, σε ορισμένα πειράματα, τα αερολύματα καταγράφηκαν να φτάνουν σε ύψος περίπου 1,6 μέτρου από το δάπεδο. Σε άλλες περιπτώσεις, η διασπορά τους παρατηρήθηκε να φτάνει ακόμα ψηλότερα στον χώρο. Αυτό υποδηλώνει ότι τα μικρόβια δεν περιορίζονται αναγκαστικά εντός του μπάνιου.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διασπορά και ευάλωτοι χώροι

Η διασπορά των αερολυμάτων πέρα από τα όρια του μπάνιου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Ο τύπος της τουαλέτας, η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται για την έκπλυση, ο αερισμός του χώρου, καθώς και το μικροβιακό φορτίο του νερού, μπορούν να επηρεάσουν το πόσο μακριά θα μεταφερθούν τα σταγονίδια.

Το γεγονός ότι τα αερολύματα μπορούν να μεταφερθούν και σε γειτονικούς χώρους έχει ιδιαίτερη σημασία για συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Δημόσιες τουαλέτες και νοσοκομεία αποτελούν παραδείγματα χώρων όπου αυτό το φαινόμενο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς εκεί υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός χρηστών και ενδέχεται να βρίσκονται άτομα πιο ευάλωτα σε λοιμώξεις.

Ο ρόλος του σχεδιασμού της τουαλέτας

Ο σχεδιασμός της τουαλέτας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα αερολύματα κατά την έκπλυση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ανασκόπησης, τα παλαιότερα μοντέλα τουαλετών ενδέχεται να απελευθερώνουν μεγαλύτερο αριθμό μικροβίων.

Αυτό οφείλεται στο ότι τα συγκεκριμένα μοντέλα συχνά χρησιμοποιούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού και πραγματοποιούν ισχυρότερη έκπλυση. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να συμβάλουν στην εντονότερη δημιουργία και διασπορά των μικροσκοπικών σταγονιδίων στον αέρα, αυξάνοντας δυνητικά τον κίνδυνο διασποράς παθογόνων μικροοργανισμών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta