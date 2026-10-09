Ο Απόλλωνας Σμύρνης έκανε το 2/2 στο Euro Cup με ανατροπή επί της Παρτιζάν

Ο Απόλλωνας Σμύρνης σημείωσε μια σημαντική νίκη με 15-13 απέναντι στην Παρτιζάν, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην έδρα του, στο Σεράφειο, για τον Β' προκριματικό όμιλο του Euro Cup. Η ομάδα κατάφερε να ανατρέψει το σκορ, παραμένοντας αήττητη στη διοργάνωση και κάνοντας το 2/2 στον όμιλο, γεγονός που την φέρνει πιο κοντά στην πρόκριση για τη φάση των ομίλων.

Η πορεία στον όμιλο και η θέση του Απόλλωνα

Μετά την επικράτηση επί της σερβικής Παρτιζάν, ο Απόλλωνας Σμύρνης διατηρεί το αήττητο στον Β' προκριματικό όμιλο του Euro Cup. Η νίκη αυτή, με τελικό σκορ 15-13, έρχεται σε συνέχεια της επιτυχίας απέναντι στην Ντούισμπουργκ στην πρεμιέρα του ομίλου.

Πλέον, η ομάδα του Τεό Λοράντου έχει κάνει το 2/2, συγκεντρώνοντας έξι βαθμούς και βρίσκεται προσωρινά στην πρώτη θέση του ομίλου. Αυτή η επίδοση την τοποθετεί «με το ένα πόδι» στη φάση των ομίλων της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η αρχή του αγώνα και το προβάδισμα της Παρτιζάν

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Παρτιζάν να μπαίνει δυναμικά, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 0-2. Ο Χρήστος Λασκαρίδης ήταν αυτός που μείωσε για τον Απόλλωνα σε 1-2 στην κόντρα. Ωστόσο, η σερβική ομάδα εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά προβλήματα της ελληνικής ομάδας και με τρία διαδοχικά γκολ ξέφυγε στο σκορ, φτάνοντας στο 1-5.

Ο Μάριος Καπότσης μείωσε στον παίκτη παραπάνω, όμως οι Σέρβοι ανέβασαν ξανά τη διαφορά στο 2-6. Ο Γιάννης Κεχαλάρης διαμόρφωσε το 3-6, το οποίο ήταν και το σκορ της πρώτης περιόδου.

Η αντεπίθεση του Απόλλωνα στο δεύτερο οκτάλεπτο

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Παρτιζάν συνέχισε να διατηρεί το προβάδισμά της, ανεβάζοντας τη διαφορά στα τέσσερα γκολ (3-7 και 4-8). Ωστόσο, ο Απόλλωνας Σμύρνης άρχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση, επιβάλλοντας σταδιακά τον ρυθμό του.

Ο Νίκολα Μπογκντάνοβιτς σκόραρε στον παίκτη παραπάνω, ενώ οι Μάρκο Βάβιτς και Χαράλαμπος Ρομπόπουλος μείωσαν σε 6-8. Ο Αλκιβιάδης Λοράντος πέτυχε το 7-8, ολοκληρώνοντας ένα σερί τριών αναπάντητων τερμάτων για την ελληνική ομάδα. Μάλιστα, ο Απόλλωνας είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει νωρίτερα, όμως ο Μητράκης δεν κατάφερε να σκοράρει σε εκτέλεση πέναλτι, με το 7-8 να παραμένει μέχρι το σφύριγμα του ημιχρόνου.

Η ολική ανατροπή στην τρίτη περίοδο

Η αντεπίθεση του Απόλλωνα συνεχίστηκε και στην τρίτη περίοδο. Ο Χρήστος Λασκαρίδης σκόραρε στην κόντρα, ισοφαρίζοντας σε 8-8. Παρόλα αυτά, η Παρτιζάν απάντησε άμεσα με τρία συνεχόμενα γκολ, ξαναπαίρνοντας προβάδισμα με 8-11.

Ο Απόλλωνας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Ο Κωνσταντίνος Μουρίκης μείωσε σε 9-11 από τη θέση του φουνταριστού, ο Νίκος Γαρδίκας έκανε το 10-11 στον παίκτη παραπάνω και ο Νίκολα Μπογκντάνοβιτς ισοφάρισε σε 11-11. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε με τον Μάριο Καπότση, ο οποίος σκόραρε στα έξι δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου, δίνοντας στον Απόλλωνα το πρώτο του προβάδισμα στην αναμέτρηση με 12-11. Το τελικό σκορ ήταν 15-13 υπέρ του Απόλλωνα.

Επόμενοι αγώνες και στόχοι πρόκρισης

Ο Νίκολα Μπογκντάνοβιτς αναδείχθηκε μεγάλος MVP της αναμέτρησης, σημειώνοντας τέσσερα γκολ. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Τεό Λοράντου, έχει πλέον μπροστά της δύο ακόμη απαιτητικούς αγώνες στον όμιλο.

Στη συνέχεια, ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει την ιταλική Σαβόνα και τη ρωσική Σίντεζ Καζάν. Υπενθυμίζεται ότι την πρόκριση στη φάση των ομίλων του Euro Cup θα εξασφαλίσουν οι τρεις πρώτες ομάδες του γκρουπ.

Με πληροφορίες από: Athletiko