Ο Ατρόμητος χωρίς τέσσερις παίκτες κόντρα στον Αστέρα AKTOR

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την κρίσιμη αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, η οποία θα διεξαχθεί στην Τρίπολη. Ο αγώνας εντάσσεται στην 6η αγωνιστική της Super League και είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 19:30. Ο προπονητής Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τέσσερις ποδοσφαιριστές.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας και η ανακοίνωση της αποστολής

Η ομάδα του Ατρομήτου ολοκλήρωσε με επιτυχία την προετοιμασία της για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR. Η αναμέτρηση αυτή θα φιλοξενηθεί στην Τρίπολη και αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ώρα έναρξης του αγώνα έχει οριστεί για τις 19:30 του Σαββάτου, 10 Οκτωβρίου.

Με την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης, ο προπονητής της ομάδας, Ντούσαν Κέρκεζ, προχώρησε στην ανακοίνωση της αποστολής. Η λίστα των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν για την Τρίπολη περιλαμβάνει τους διαθέσιμους παίκτες, ενώ παράλληλα γνωστοποιήθηκαν και οι απουσίες που θα αντιμετωπίσει η ομάδα.

Οι απουσίες λόγω φυσικής κατάστασης

Από την αποστολή που ανακοινώθηκε απουσιάζουν δύο σημαντικά ονόματα, αυτά του Κρίστοφερ Νούνιες και του Γιώργου Τζοβάρα. Και οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις του συλλόγου, δείχνοντας σημάδια επανόδου.

Παρόλα αυτά, κρίθηκαν ανέτοιμοι από πλευράς φυσικής κατάστασης. Η κατάσταση αυτή καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή τους στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, καθώς χρειάζονται περαιτέρω χρόνο για να φτάσουν στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας και να είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον αγωνιστικό χώρο.

Το ατομικό πρόγραμμα του Λύρατζη

Στη λίστα των απόντων για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής προστίθεται και το όνομα του Λευτέρη Λύρατζη. Ο ποδοσφαιριστής ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, γεγονός που τον κράτησε εκτός των ομαδικών δραστηριοτήτων.

Η συγκεκριμένη κατάσταση τον καθιστά μη διαθέσιμο για την επικείμενη αναμέτρηση στην Τρίπολη. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναμένεται να ενταχθεί ξανά στις κανονικές προπονήσεις της ομάδας εντός των επόμενων ημερών, μόλις ολοκληρώσει πλήρως το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

Η περίπτωση του Αθανασίου και η πλήρης λίστα των παικτών

Μία ακόμη απουσία για τον Ατρόμητο είναι αυτή του Βασίλη Αθανασίου. Ο ποδοσφαιριστής δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της ομάδας, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Συγκεκριμένα, ο Αθανασίου είναι άρρωστος, γεγονός που τον καθιστά ανίκανο να αγωνιστεί στον προσεχή αγώνα.

Η πλήρης αποστολή που ανακοίνωσε ο Ντούσαν Κέρκεζ για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR περιλαμβάνει τους εξής είκοσι τρεις ποδοσφαιριστές: Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Γκαρσία, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Σερζίνιο, Οφόρι, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta