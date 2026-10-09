Η Ρίο Άβε επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της με επένδυση Μαρινάκη

Η Ρίο Άβε βρίσκεται σε τροχιά αναβάθμισης των εγκαταστάσεών της, όπως προανήγγειλε η πρόεδρος του συλλόγου, Αλεξαντρίνα Κρουζ. Στο επίκεντρο των σχεδίων βρίσκεται η κατασκευή μιας νέας εξέδρας στο γήπεδο «Estadio dos Arcos», η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το 2027 και να ολοκληρωθεί το 2028. Η πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για τη συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, υπογραμμίζοντας το όραμα και τη φιλοδοξία του.

Σχέδια για τη νέα εξέδρα στο «Estadio dos Arcos»

Η Αλεξαντρίνα Κρουζ αποκάλυψε πως η νέα εξέδρα στο «Estadio dos Arcos» θα διαθέτει περίπου 3.500 θέσεις. Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, η κατασκευή της προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2027 και να έχει ολοκληρωθεί έως το 2028. Αυτό το έργο αποτελεί μία από τις βασικές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η πρόεδρος κατά την έναρξη της θητείας της στον σύλλογο.

Η νέα εξέδρα είναι σχεδιασμένη ώστε να πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη φιλοξενία αγώνων του Europa League. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο, το οποίο στοχεύει στον συνολικό εκσυγχρονισμό των υποδομών της Ρίο Άβε.

Ευρύτερο επενδυτικό πλάνο και αναβάθμιση υποδομών

Πέρα από τη νέα εξέδρα, η Ρίο Άβε προχωρά σε ένα πιο εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο για την αναβάθμιση του αθλητικού της συγκροτήματος. Η πρόεδρος Κρουζ προανήγγειλε την παρουσίαση αυτού του σχεδίου τον Οκτώβριο, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το συνολικό κόστος των έργων. Ο στόχος, όπως παραδέχθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων «Lusa», είναι η συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του συλλόγου.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει επίσης την αναδιοργάνωση της μπροστινής ζώνης του σταδίου, την κατασκευή ενός αθλητικού πάρκου, ενός μίνι-σταδίου ειδικά για τις ομάδες κάτω των 23 ετών και το γυναικείο ποδόσφαιρο, καθώς και τη δημιουργία μιας κατοικίας για τους αθλητές και ενός μουσείου. Το πρωτόκολλο της πώλησης προέβλεπε την παρουσίαση του έργου της νέας εξέδρας έως τον Δεκέμβριο του 2026, και ο σύλλογος είναι σε θέση να παρουσιάσει όχι μόνο αυτό το έργο, αλλά ένα ολόκληρο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της περιουσίας της Ρίο Άβε για την πρώτη ομάδα, τις ακαδημίες, το γυναικείο ποδόσφαιρο, το φούτσαλ και άλλες υποδομές που θα εξυπηρετούν τους αθλητές και τα μέλη.

Η συνεργασία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Η Αλεξαντρίνα Κρουζ έκανε ειδική αναφορά στον Βαγγέλη Μαρινάκη, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας τους για την ανάπτυξη του συλλόγου. Περιέγραψε τον ισχυρό άνδρα της Ρίο Άβε με ιδιαίτερα θετικά λόγια, υπογραμμίζοντας το ξεκάθαρο όραμά του για την πορεία της ομάδας.

Σύμφωνα με την πρόεδρο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι ένας φιλόδοξος άνθρωπος που καταφέρνει να υλοποιεί όσα σχεδιάζει, έχοντας μια πολύ σαφή αντίληψη του τι επιθυμεί και μια συνολική εικόνα του ομίλου από κάθε πλευρά. Η ίδια τον βλέπει πραγματικά ενθουσιασμένο με τη Ρίο Άβε, γεγονός που ενισχύει την πεποίθηση για την επιτυχημένη πορεία των επενδυτικών σχεδίων.

Η πρόεδρος διεκδικεί δεύτερη θητεία

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, η Αλεξαντρίνα Κρουζ επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία στις εκλογές που αναμένονται τον Νοέμβριο. Η απόφασή της αυτή έρχεται σε συνέχεια των ανακοινώσεων για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και το ευρύτερο επενδυτικό πλάνο του συλλόγου.

Η πρόεδρος της Ρίο Άβε εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει το έργο της, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του συλλόγου σε όλα τα επίπεδα, όπως είχε δεσμευτεί κατά την έναρξη της τρέχουσας θητείας της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta