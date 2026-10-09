Ο Άρης ετοιμάζει αλλαγές: Τα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν την εικόνα

Με την επιστροφή του Άρη στη δράση και την αναμέτρηση απέναντι στον Βόλο, ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου σχεδιάζει αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ο στόχος του δεν είναι απλώς μια διαφορετική ενδεκάδα, αλλά μια συνολικά ανανεωμένη λειτουργία της ομάδας, μέσω της αξιοποίησης συγκεκριμένων προσώπων.

Ο Γρηγορίου αναμένει από τους Μάρτιν Χόνγκλα, Μπρούμα και το δίδυμο Κουαμέ-Καντεβέρε να επηρεάσουν καθοριστικά τη συνολική εικόνα των «κιτρινόμαυρων» στο επερχόμενο παιχνίδι.

Η επιστροφή και οι αλλαγές του Γρηγορίου

Η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων έδωσε στον προπονητή του Άρη τον απαραίτητο χρόνο να επικεντρωθεί στις αδυναμίες που είχαν εμφανιστεί στο πρώτο κομμάτι της τρέχουσας σεζόν. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία να φέρει ορισμένους ποδοσφαιριστές πιο κοντά στο επίπεδο που απαιτείται για την ομάδα.

Στην επερχόμενη αναμέτρηση με τον Βόλο, κάποια από αυτά τα πρόσωπα αναμένεται να αποκτήσουν έναν σημαντικά μεγαλύτερο ρόλο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναζητά μέσα από αυτές τις επιλογές όχι μόνο μια αλλαγή στην ενδεκάδα, αλλά και μια συνολική διαφοροποίηση στον τρόπο λειτουργίας του συνόλου.

Ο ρόλος του Μάρτιν Χόνγκλα στον άξονα

Ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι ο Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος μέσος εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή για να καλύψει σημαντικό μέρος του χαμένου εδάφους και επιστρέφει δυναμικά στη συζήτηση για μια θέση στο βασικό σχήμα, πιθανώς δίπλα στον Ούρος Ράτσιτς.

Η παρουσία του Χόνγκλα στον άξονα δεν αφορά απλώς μια αλλαγή προσώπου. Ο ποδοσφαιριστής έχει τη δυνατότητα να προσφέρει περισσότερες καλύψεις, ανακτήσεις της μπάλας και αμυντική ισορροπία. Αυτό μπορεί να επιτρέψει στον Ράτσιτς να απαλλαγεί από ένα μέρος των ανασταλτικών του καθηκόντων και να συμμετέχει πιο ενεργά στη σύνδεση του χώρου του κέντρου με την επίθεση.

Η ενέργεια του Μπρούμα στην αριστερή πλευρά

Ο Μπρούμα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό κεφάλαιο για τον Άρη. Ο Πορτογάλος εξτρέμ αξιοποίησε τη διακοπή για να ανεβάσει τους ρυθμούς του και να προσαρμοστεί καλύτερα στις απαιτήσεις της νέας του ομάδας. Η απουσία του Γιάννη Γιαννιώτα δημιουργεί πλέον χώρο στην αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Ο Μπρούμα βρίσκεται στο κάδρο ακόμα και για μια θέση βασικού, εφόσον το τεχνικό επιτελείο κρίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τον απαιτούμενο χρόνο συμμετοχής. Ανεξάρτητα από το αν θα ξεκινήσει, ο Άρης προσδοκά από τον Μπρούμα να ενταχθεί σταδιακά σε έναν πιο ενεργό ρόλο, προσθέτοντας στην αριστερή πλευρά ταχύτητα, προσωπική ενέργεια και αποτελεσματικότητα στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός.

Το δίδυμο Κουαμέ-Καντεβέρε στην επίθεση

Η μεγαλύτερη πιθανή αλλαγή μπορεί να παρατηρηθεί στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μιχάλης Γρηγορίου εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της συνύπαρξης των Κουαμέ και Καντεβέρε, ένα δίδυμο που είχε δουλευτεί εκτενώς κατά την καλοκαιρινή προετοιμασία, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε από την αρχή σε επίσημο παιχνίδι.

Η συνεργασία τους είχε δείξει θετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρίως λόγω της κινητικότητάς τους, της πίεσης που ασκούσαν και της δυνατότητας να εναλλάσσουν ρόλους. Ο Καντεβέρε μπορεί να κινείται περισσότερο ως σημείο αναφοράς στην επίθεση, ενώ ο Κουαμέ διαθέτει την ικανότητα να απομακρύνεται από την περιοχή, να συμμετέχει στη δημιουργία φάσεων και να προσδίδει επιπλέον ένταση στην πρώτη πίεση προς την αντίπαλη άμυνα.

Η ανάγκη για λειτουργικές διαφοροποιήσεις

Ο Άρης έχει ανάγκη από τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις, οι οποίες ξεπερνούν τις απλές αλλαγές προσώπων. Η ομάδα χρειάζεται παίκτες που μπορούν να μεταβάλουν τη λειτουργία συγκεκριμένων γραμμών και να προσφέρουν νέες λύσεις στον αγωνιστικό χώρο.

Στην επιστροφή από τη διακοπή, το ενδιαφέρον δεν επικεντρώνεται μόνο στο ποιοι ποδοσφαιριστές θα συμπεριληφθούν στην αρχική ενδεκάδα. Το κύριο ερώτημα είναι αν αυτοί οι παίκτες θα καταφέρουν να αλλάξουν ουσιαστικά τη λειτουργία της ομάδας, προσφέροντας την απαιτούμενη ώθηση για τα επόμενα παιχνίδια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta