Ελεγκτής λεωφορείων στην Ιταλία απολύθηκε και καλείται να πληρώσει 2.000 ευρώ

Ένας ελεγκτής λεωφορείων στην Ιταλία απολύθηκε από τη θέση του, καθώς φέρεται να εγκατέλειπε συστηματικά τα καθήκοντά του κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας. Ο εργαζόμενος, ο οποίος απασχολούνταν σε δημόσια εταιρεία μεταφορών, κατηγορήθηκε για επανειλημμένες παραβάσεις των υποχρεώσεών του. Η δικαιοσύνη επικύρωσε την απόφαση της απόλυσης, ενώ παράλληλα τον υποχρέωσε να καταβάλει ένα ποσό για δικαστικά έξοδα.

Οι παραβάσεις που οδήγησαν στην απόλυση

Ο 40χρονος ελεγκτής φέρεται να παραμελούσε επανειλημμένα τις υποχρεώσεις που προέβλεπε η θέση του. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούσε λιγότερους ελέγχους από όσους προβλέπονταν για το ωράριό του. Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι διέκοπτε συχνά την εργασία του στις στάσεις των λεωφορείων.

Κατά τη διάρκεια του ωραρίου του, ο εργαζόμενος περνούσε χρόνο σε μπαρ και καταστήματα της περιοχής. Επίσης, φέρεται να ξεκουραζόταν στους χώρους ανάπαυσης των οδηγών, αντί να εκτελεί τα καθήκοντά του. Μία ακόμα παράβαση που καταγράφηκε ήταν η συστηματική χρήση του προσωπικού του κινητού τηλεφώνου κατά τις ώρες εργασίας.

Η έρευνα και η θέση του εργαζομένου

Ο εργαζόμενος απασχολούνταν από το 2019 στην Start Romagna, μια δημόσια εταιρεία μεταφορών. Η θέση του ήταν ελεγκτής δρομολογίων και κάλυπτε τις επαρχίες Ρίμινι, Ραβένα, Φορλί και Τσεζένα. Οι προϊστάμενοί του ξεκίνησαν έρευνα μετά από ενδείξεις για την παραμέληση των καθηκόντων του.

Στο πλαίσιο της έρευνας, καταγράφηκαν επίσης ενδείξεις για παραποίηση των δελτίων ελέγχου του ωραρίου εργασίας του. Επιπλέον, φέρεται να αποχωρούσε από την εργασία του πριν από την προβλεπόμενη ώρα, κάτι που επίσης συνιστά παράβαση των κανονισμών της εταιρείας.

Η δικαστική διαμάχη

Η εταιρεία Start Romagna προχώρησε στην απόλυση του ελεγκτή το φθινόπωρο του 2024. Η απόφαση της απόλυσης βασίστηκε σε σοβαρό παράπτωμα, όπως αναφέρθηκε από την εταιρεία. Ο εργαζόμενος, ωστόσο, προσέφυγε στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της απόλυσης δεν ήταν δικαιολογημένη και ζητώντας την ακύρωσή της.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο δικαστήριο της Μόντενα. Ο δικαστής εργατικών διαφορών, Βιντσέντσο Κόντε, απέρριψε την προσφυγή του εργαζομένου. Με την απόφασή του, ο δικαστής επικύρωσε την απόλυση που είχε αποφασίσει η εταιρεία μεταφορών.

Η απόφαση του δικαστηρίου και τα έξοδα

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, αποδείχθηκε ότι ο ελεγκτής παρέμενε αδρανής για χρονικά διαστήματα που ήταν μεγαλύτερα από αυτά που επέτρεπαν οι εσωτερικοί κανονισμοί της εταιρείας. Επιπλέον, κρίθηκε ότι παρέλειπε να επιβλέπει τις γραμμές των λεωφορείων που του είχαν ανατεθεί ως καθήκον.

Η επαναλαμβανόμενη φύση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν κρίθηκε ως επαρκής λόγος για την επιβολή της πειθαρχικής κύρωσης της απόλυσης. Εκτός από την απώλεια της θέσης εργασίας του, ο πρώην εργαζόμενος καλείται να καταβάλει περίπου 2.000 ευρώ. Αυτό το ποσό αφορά τα δικαστικά έξοδα της υπόθεσης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής Corriere della Sera.

Με πληροφορίες από: Gazzetta